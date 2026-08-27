Достижения.рф

Юрист назвал случаи, при которых можно уволиться одним днём

Юрист Южалин: Уволиться одним днём можно при поступлении в вуз или выходе на пенсию
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Двухнедельная отработка перед увольнением по собственному желанию обязательна не всегда – в ряде случаев работодатель обязан отпустить сотрудника в указанный им день. О том, когда это возможно, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.



По общему правилу, закреплённому в Трудовом кодексе РФ, сотрудник обязан предупредить работодателя о своем решении как минимум за две недели, однако из этого требования есть исключения. В частности, если человек поступает в вуз или выходит на пенсию, он может уйти сразу. К уважительным причинам относят и другие случаи — например, переезд супруга-военнослужащего к новому месту службы в другой регион.

Адвокат рассказала, имеют ли россияне право продавать излишки урожая
Адвокат рассказала, имеют ли россияне право продавать излишки урожая
Кроме того, сотрудник вправе уволиться без отработки, если работодатель нарушил трудовое законодательство или условия договора. Однако подобный момент должен быть официально подтверждён – решением инспекции труда или с помощью суда.

При стандартном положении дел ускорить увольнение получится лишь в ситуации, когда стороны пришли к взаимному согласию. Если работодатель не возражает, договор можно расторгнуть в день, указанный в заявлении сотрудника.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0