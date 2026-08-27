Юрист назвал случаи, при которых можно уволиться одним днём
Двухнедельная отработка перед увольнением по собственному желанию обязательна не всегда – в ряде случаев работодатель обязан отпустить сотрудника в указанный им день. О том, когда это возможно, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
По общему правилу, закреплённому в Трудовом кодексе РФ, сотрудник обязан предупредить работодателя о своем решении как минимум за две недели, однако из этого требования есть исключения. В частности, если человек поступает в вуз или выходит на пенсию, он может уйти сразу. К уважительным причинам относят и другие случаи — например, переезд супруга-военнослужащего к новому месту службы в другой регион.
Кроме того, сотрудник вправе уволиться без отработки, если работодатель нарушил трудовое законодательство или условия договора. Однако подобный момент должен быть официально подтверждён – решением инспекции труда или с помощью суда.
При стандартном положении дел ускорить увольнение получится лишь в ситуации, когда стороны пришли к взаимному согласию. Если работодатель не возражает, договор можно расторгнуть в день, указанный в заявлении сотрудника.