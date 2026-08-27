Машина на огромной скорости влетела в двух малышей на тротуаре в Махачкале
В Махачкале пара стоящих на тротуаре несовершеннолетних пострадала, когда в них врезался автомобиль. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Дагестана».
Авария произошла в среду на проспекте Расула Гамзатова. Согласно материалу, 71-летний водитель Toyota Corolla не уступил дорогу и столкнулся с авто ВАЗ 211440 под управлением 25-летнего парня. Из-за сильного удара вторую машину дернуло в сторону и занесло прямо на тротуар, где в этот момент стояли двое малолетних ребят.
Столкновение авто с детьми записали камеры видеонаблюдения. На кадрах показано, как автомобиль несется прямо на пешеходов и врезается в детей, а затем бьется о бордюр и отлетает обратно на проезжую часть. Находившиеся рядом с несовершеннолетними взрослые тут же бросаются им на помощь. В настоящий момент ребят с травмами различной степени тяжести уже доставили в больницу.
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