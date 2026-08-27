Машина на огромной скорости влетела в двух малышей на тротуаре в Махачкале

27 августа 2026, 02:21

Машина на огромной скорости сбила двух детей, стоящих на тротуаре в Махачкале

Фото: iStock/Smith Assavarujikul

В Махачкале пара стоящих на тротуаре несовершеннолетних пострадала, когда в них врезался автомобиль. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Дагестана».