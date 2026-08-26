Стало известно, почему Сергей Жуков получает самые высокие гонорары
Продюсер Дзюник: секрет успеха Сергея Жукова — в работоспособности и открытости
Продюсер Леонид Дзюник назвал причины успеха лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова.
В беседе с «Абзацем» Дзюник сообщил, что высокая стоимость концертов артиста объясняется его открытостью и умением создавать праздничную атмосферу для зрителей.
«Он заставляет людей не высиживать дома, а двигаться на концерте, танцевать от души, слушая любимые песни. Уже почти 30 лет Жуков не сходит со сцены без каких бы то ни было перерывов. Он никогда не устраивал никаких ссор, скандалов, всегда с открытой душой, добрый и целеустремлённый», — отметил эксперт.Продюсер подчеркнул, что запрашиваемый гонорар соответствует зрительскому спросу: публика готова платить за выступления коллектива.