Из ботанического сада Германии украли редчайший цветок c запахом гнилого мяса
В немецком городе Гёттингене из оранжереи Старого ботанического сада похитили клубень одного из самых редких и крупных цветковых растений в мире. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на полицию.
Кража произошла в середине июня – предположительно с 14 по 17 число, в рабочие часы сада. Злоумышленники вынесли из здания клубень титанового аронника, который был полностью готов к цветению. Событие случается раз в несколько лет и всегда приковывает внимание множества посетителей. В этот период времени цветок, способный достигать трёхметровой высоты, источает резкий запах гниющего мяса — сильный аромат помогает привлекать насекомых-опылителей.
Полиция оценила материальный ущерб от случившегося в несколько сотен евро и обратилась к гражданам с просьбой сообщать любую информацию о случившемся. Мотивы похитителей остаются неясными.
Согласно материалу, это не первая подобная кража: осенью 2025 года из ботанического сада в Дортмунде пропал аналогичный клубень весом около 20–30 килограммов. Тогда растение по кличке «Давид» так и не нашли.
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