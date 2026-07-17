Из ботанического сада Германии украли редчайший цветок c запахом гнилого мяса

17 июля 2026, 00:55

Spiegel: Из ботанического сада Германии украли редчайший цветок титанового аронника

Фото: iStock/evenfh

В немецком городе Гёттингене из оранжереи Старого ботанического сада похитили клубень одного из самых редких и крупных цветковых растений в мире. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на полицию.