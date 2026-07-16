Фото Лионеля Месси стало вирусным перед финалом Чемпионата мира по футболу

16 июля 2026, 23:55

Фото Месси с маленьким Ламином Ямалем вновь стало вирусным перед финалом ЧМ

Лионель Месси (Фото: Instagram* / @leomessi)

В Сети вновь завирусилось архивное фото, на котором Лионель Месси купает в ванной младенца Ламина Ямаля — будущую звезду «Барселоны» и сборной Испании. Снимок снова оказался в центре внимания накануне финала чемпионата мира, где Аргентина встретится с Испанией.





Фотография была сделана в 2007 году во время благотворительной акции. Тогда 20-летний Месси принял участие в календарной фотосессии, а одним из детей, с которыми он снимался, оказался маленький Ламин Ямаль. Спустя почти два десятилетия судьба вновь свела футболистов — теперь уже в финале мирового первенства.



Сам Ямаль никогда не скрывал своего восхищения аргентинцем и признавался, что считает его величайшим футболистом в истории.





«Он лучший игрок в истории, и то, что меня сравнивают с ним, невероятно. Но никто не может с ним сравниться, и уж тем более я, только начинающий играть. Хотел бы я достигнуть хотя бы половины того, чего достиг он за карьеру», — говорил Ямаль в 2024 году.