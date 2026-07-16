Фото Лионеля Месси стало вирусным перед финалом Чемпионата мира по футболу
В Сети вновь завирусилось архивное фото, на котором Лионель Месси купает в ванной младенца Ламина Ямаля — будущую звезду «Барселоны» и сборной Испании. Снимок снова оказался в центре внимания накануне финала чемпионата мира, где Аргентина встретится с Испанией.
Фотография была сделана в 2007 году во время благотворительной акции. Тогда 20-летний Месси принял участие в календарной фотосессии, а одним из детей, с которыми он снимался, оказался маленький Ламин Ямаль. Спустя почти два десятилетия судьба вновь свела футболистов — теперь уже в финале мирового первенства.
Сам Ямаль никогда не скрывал своего восхищения аргентинцем и признавался, что считает его величайшим футболистом в истории.
«Он лучший игрок в истории, и то, что меня сравнивают с ним, невероятно. Но никто не может с ним сравниться, и уж тем более я, только начинающий играть. Хотел бы я достигнуть хотя бы половины того, чего достиг он за карьеру», — говорил Ямаль в 2024 году.Теперь легендарному Лионелю Месси и одному из самых ярких молодых игроков современности предстоит встретиться уже не на фотографии, а на футбольном поле в решающем матче чемпионата мира.