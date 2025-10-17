Врач рассказала, правда ли базилик является афродизиаком
Базилик может поддерживать здоровье при простуде, нарушениях работы желудочно-кишечного тракта и способствовать укреплению сердечно-сосудистой системы, заявила «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман.
При этом распространённое мнение о его свойствах афродизиака она назвала народным заблуждением. По словам специалиста, базилик — ценное пряное растение, богатое витаминами K, A, C, минералами, а также эфирными маслами (эвгенол, линалоол, цинеол), обладающими противовоспалительным и антибактериальным действием.
В фиолетовых сортах особенно много флавоноидов и антоцианов, выполняющих роль антиоксидантов. Гузман отметила, что базилик традиционно использовался для снижения газообразования и как мягкое спазмолитическое средство. Современные исследования подтверждают его умеренную эффективность при функциональных нарушениях ЖКТ.
Кроме того, содержащиеся в растении антиоксиданты помогают снижать уровень воспаления и могут участвовать в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Что касается мнения о способности фиолетового базилика повышать либидо, врач подчеркнула: клинических доказательств этому нет, а подобные утверждения основаны лишь на народных поверьях.
