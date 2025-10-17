Врач рассказала, правда ли базилик является афродизиаком

17 октября 2025, 11:19

Фото: istockphoto / Byrdyak

Базилик может поддерживать здоровье при простуде, нарушениях работы желудочно-кишечного тракта и способствовать укреплению сердечно-сосудистой системы, заявила «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман.