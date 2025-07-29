Мигрантам могут запретить работать в такси по всей России
ЛДПР предложит запретить мигрантам водить такси в РФ после решения Белова
Партия ЛДПР готова поддержать запрет мигрантам работать водителями такси. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
По его словам, ЛДПР готова поддержать инициативу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на федеральном уровне.
«Говоря о повсеместном внедрении такой практики, то в целом безусловно — да, но нужно посмотреть на результаты этой практики в Санкт-Петербурге, чтобы избежать несостыковок», — отметил Слуцкий.
Лидер партии добавил, что количество аварий с летальным исходом по вине мигрантов за 2024 год увеличилось на 24%. Это больше 2 тысяч аварий в крупных городах, заключил Слуцкий.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать в такси до конца года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».