Мигрантам могут запретить работать в такси по всей России

29 июля 2025, 13:34

ЛДПР предложит запретить мигрантам водить такси в РФ после решения Белова

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Партия ЛДПР готова поддержать запрет мигрантам работать водителями такси. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.





По его словам, ЛДПР готова поддержать инициативу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на федеральном уровне.





«Говоря о повсеместном внедрении такой практики, то в целом безусловно — да, но нужно посмотреть на результаты этой практики в Санкт-Петербурге, чтобы избежать несостыковок», — отметил Слуцкий.