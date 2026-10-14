Врач объяснила, при каком давлении нужно вызывать скорую

14 октября 2026, 16:55

Терапевт Шелобанова: резко снижать высокое давление смертельно опасно

Фото: istockphoto / Everyday better to do everything you love

При повышенном давлении важно учитывать не только показатели тонометра, но и самочувствие человека. В одних случаях достаточно отдохнуть и повторно измерить давление, в других необходимо срочно вызвать скорую помощь.





Об этом argumenti.ru рассказала практикующий терапевт и геронтолог Анна Шелобанова. По словам врача, универсального значения давления, которое однозначно считается безопасным или опасным для всех, не существует. Многое зависит от привычных показателей человека, хронических заболеваний и сопутствующих симптомов.



Если давление поднялось до 140/90–150/95 мм рт. ст., а человек чувствует себя относительно нормально, врач рекомендует немного подождать и повторно измерить показатели. Если специалист ранее назначил препарат для таких случаев, можно принять его по предписанной схеме. Также стоит обеспечить доступ свежего воздуха, расстегнуть тесный воротник и сесть или прилечь. Через 30–60 минут давление нужно измерить снова.



Шелобанова предупредила, что резко снижать давление опасно даже при высоких показателях. По ее словам, быстрое падение, например со 180 до 120 мм рт. ст. за десять минут, может спровоцировать ишемический инсульт.



Срочно вызывать скорую помощь необходимо, если давление достигло 180/120 мм рт. ст. или выше и сопровождается выраженными симптомами. Среди них — сильная головная боль, давящая или сжимающая боль в груди с распространением в левую руку, лопатку или челюсть, резкое ухудшение зрения, двоение или выпадение частей поля зрения.



Также опасными признаками врач назвала перекос лица, невнятную речь, слабость в руке или ноге, спутанность сознания, внезапную одышку и чувство удушья, сильную тошноту или рвоту.



«Если есть хоть малейшее сомнение, срочно вызывайте скорую. Лучше ложная тревога, чем упущенное время при инфаркте или инсульте», — заключила Анна Шелобанова.