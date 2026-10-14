В Казани продолжают проверку после жестокого обращения с собакой
В Казани продолжают проверку после жестокого обращения с бездомной собакой Белкой. Сейчас по делу проводят судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани.
В ведомстве уточнили, что срок проверки продлили. Процессуальное решение примут после получения результатов экспертизы.
Волонтеры проекта «Щенячий патруль» рассказали агентству, что Белка продолжает лечение в клинике и идет на поправку. По их словам, состояние собаки улучшается, а специалисты делают все возможное, чтобы она скорее восстановилась.
Тем временем зооволонтеры создали петицию и собирают подписи, чтобы добиться возбуждения уголовного дела и наказания виновного. Они также готовят официальное обращение в прокуратуру. Документ будет находиться в клинике, где все желающие смогут поставить подпись в течение ближайшей недели.
«Мы не хотим оставлять эту историю без ответа. Наша цель — добиться справедливого и объективного рассмотрения ситуации и сделать все возможное, чтобы человек, причастный к произошедшему, был найден», — сообщили представители проекта.Ранее, в начале октября, волонтеры нашли истерзанную собаку с глубокими ранами на парковке возле жилого комплекса в Казани. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина на протяжении двух часов мучил животное. Зооволонтеры обратились в полицию с просьбой возбудить уголовное дело.