Врач ответила, как пережить жару без кондиционера
Терапевт и профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая предупредила, что высокая температура воздуха негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, нарушает сон и повышает риск обезвоживания. Специалист подчеркнула: бороться с перегревом нужно заранее, а не в тот момент, когда состояние резко ухудшилось, пишет «Лента.ру».
По словам медика, в течение дня следует максимально ограничивать нагрев помещения. Окна на солнечной стороне лучше держать закрытыми до вечера, используя плотные шторы, жалюзи или светоотражающие экраны. Проветривать комнаты рекомендуется рано утром и поздно ночью, когда на улице становится прохладнее.
Особое внимание Бурнацкая посоветовала уделить питьевому режиму. Обезвоживание может наступать незаметно, поэтому ориентироваться только на чувство жажды неправильно. Воду лучше пить небольшими порциями в течение дня, отдавая предпочтение напиткам комнатной температуры. Холодная вода может вызвать спазм сосудов, а кофе, сладкая газировка и алкоголь лишь усиливают потерю жидкости.
В самые жаркие часы физическую активность стоит исключить, перенося тренировки и работу на утро или вечер. Для улучшения сна врач рекомендует прохладный душ перед сном, легкое постельное белье из хлопка или льна и отказ от плотных одеял. Поскольку теплый воздух поднимается вверх, спать ближе к полу комфортнее. Также полезны прохладные компрессы на шею, запястья и ступни.
Особую осторожность, подчеркнула Бурнацкая, нужно соблюдать пожилым людям и пациентам с гипертонией. С возрастом механизмы терморегуляции ослабевают, чувство жажды притупляется, а в жару сосуды расширяются, что ведет к колебаниям давления. Потеря жидкости сгущает кровь и повышает риск тромбозов. Самостоятельно отменять или менять дозировку назначенных препаратов категорически нельзя.
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