Врач ответила, как пережить жару без кондиционера

12 июня 2026, 13:50

Терапевт Бурнацкая: важно ограничивать нагрев помещения в жару

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Терапевт и профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая предупредила, что высокая температура воздуха негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, нарушает сон и повышает риск обезвоживания. Специалист подчеркнула: бороться с перегревом нужно заранее, а не в тот момент, когда состояние резко ухудшилось, пишет «Лента.ру».