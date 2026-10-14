Врач ответила, опасны ли ночные пробуждения для ребенка

14 октября 2026, 16:21

Врач Чулкова: ночные пробуждения ребенка до трех лет являются нормой

Фото: iStock/Kseniia Kapris

Ночные пробуждения у детей до трех лет в большинстве случаев являются физиологической нормой, связанной с созреванием нервной системы. Об этом заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Елена Чулкова.





По ее словам, которые приводит портал Runews24, сон ребенка проходит через циклы легкого и глубокого сна, и в конце каждого из них наступает кратковременное пробуждение. Если малыш может засыпать самостоятельно, он просто переворачивается и продолжает спать, а если нет, то зовет на помощь родителей.



Термин «регресс сна» может вводить в заблуждение, отметила специалист. Это не шаг назад, а шаг вперед, связанный с появлением нового навыка или переходом на новый этап развития мозга. Типичные периоды регресса приходятся на четыре месяца, полгода, восемь-десять месяцев, год и полтора-два года. Обычно он длится от двух до четырех недель, после чего сон налаживается.



Однако есть ситуации, требующие особого внимания. Если проблемы со сном длятся дольше четырех-шести недель без улучшения, ребенок выглядит полусонным и вялым, а пробуждения сопровождаются храпом или остановками дыхания, это может говорит об апноэ. Насторожиться стоит и при отставании малыша в весе или росте.



Чтобы наладить сон, врач рекомендует сохранять привычный ритуал: теплую ванну, книгу и приглушенный свет. Не стоит создавать новых сонных ассоциаций, в том числе укачивать при каждом пробуждении, иначе ребенок начнет требовать этого каждую ночь. Также полезно дать ему несколько минут на самостоятельное засыпание.

«Дайте время на перезагрузку: подождите несколько минут, прежде чем подходить, — часто ребёнок сам успокаивается. Если плач усиливается, успокойте минимальными действиями, но не включайте свет и не берите на руки без необходимости. Проверьте режим дня: слишком длинный дневной сон или позднее укладывание тоже мешают», — подчеркнула Чулкова.