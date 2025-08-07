Количество малоинвазивных операций увеличилось в Подмосковье на 53%
В Московской области выросло общее число хирургических вмешательств, в том числе операций с использованием малоинвазивных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«В стационарах региона за шесть месяцев этого года провели более 205 тыс. операций. Свыше 120 тыс. из них выполнены малоинвазивно, то есть без больших разрезов. Это на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подобные методы позволяют сократить срок пребывания пациента в стационаре и период восстановления, снизить риск послеоперационных осложнений», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как напомнили в ведомстве, с этого года в регионе также работают стационары кратковременного пребывания. Пациенты получают там медицинскую помощь, не требующую длительного пребывания в стационаре.
Лечение проводится бесплатно. Его назначит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.