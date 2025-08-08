Министр госинвестиций Сербии Дарко Глишич перенес инсульт в прямом эфире

08 августа 2025, 09:15

Фото: iStock/Motortion

5 августа во время утренней программы на телеканале Pink министр госинвестиций Сербии Дарко Глишич испытал серьезные проблемы со здоровьем. В прямом эфире у него скривилось лицо, и он начал испытывать трудности с речью. Об этом пишет Telegram-канал «‎Baza».