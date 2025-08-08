Министр госинвестиций Сербии Дарко Глишич перенес инсульт в прямом эфире
5 августа во время утренней программы на телеканале Pink министр госинвестиций Сербии Дарко Глишич испытал серьезные проблемы со здоровьем. В прямом эфире у него скривилось лицо, и он начал испытывать трудности с речью. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».
Ведущие программы, заметив изменения в состоянии министра, сначала не поняли, что происходит, и спросили, все ли у него в порядке. Глишич пытался их успокоить, однако вскоре его состояние ухудшилось.
Экстренно госпитализированный прямо из студии министр был доставлен в медицинское учреждение, где ему был поставлен диагноз инсульт. По информации медиков, состояние Глишича оценивается как тяжелое, однако своевременное реагирование на симптомы инсульта может сыграть ключевую роль в восстановлении.
К министру в больницу сразу приехал президент Сербии Александр Вучич. Как сообщают местные СМИ, Глишич является одним из ближайших соратников президента, что подчеркивает важность ситуации для сербского правительства. В стране выражают поддержку и надежду на скорейшее выздоровление министра.
