Когда медлить нельзя: Подмосковный врач рассказал, как распознать аппендицит у детей
Острая боль в животе – одна из частых причин экстренной госпитализации детей. И если у взрослого воспаление червеобразного отростка развивается несколько дней, то у ребёнка – от шести до 12 часов.
Как не пропустить опасность, рассказал заведующий отделением детской хирургии №1 Детского клинического центра Рошаля Евгений Рожденкин. При возникновении у ребёнка острой боли нужно сразу вызвать врача. До его приезда нельзя кормить больного, греть живот и давать обезболивающие. Распознать аппендицит у детей можно по миграции боли.
«Сначала ребёнок не может показать точное место. Через два – четыре часа боль спускается в правый бок, становится резкой и чёткой. Это опасный знак того, что воспаление дошло до брюшины. Важно, что боль не схваткообразная, а постоянная. Она не проходит, а только нарастает», – отметил медик.Об аппендиците может говорить и то, что, что ребёнок лежит на правом боку в «позе эмбриона». При попытке лечь на левый бок боль усиливается. Резкий дискомфорт возникает при кашле, чихании или смехе. Рвота при аппендиците бывает один – два раза и не приносит облегчения. Температура тела – чаще от +37,2 до +37,8°C. Высокая температура, от +39°С, для аппендицита нехарактерна и указывает на запущенный процесс.
Существует также правило «диагностической паузы». Если после приёма спазмолитиков боль не прошла или усилилась, это тревожный сигнал. Хирургическая боль спазмолитиками не снимается. В этом случае медлить нельзя.
Есть и простой домашний тест. Нужно попросить ребёнка громко покашлять. Если при кашле возникает чёткая локальная боль в правом боку, это повод ехать в больницу немедленно. При функциональных болях или простуде такого не бывает.
«У детей аппендицит развивается стремительно. Ждать, когда боль станет невыносимой, или надеяться, что «перетерпит и уснёт», опасно. Лучше лишний раз съездить в стационар, чем опоздать с операцией», – предупредил Рожденкин.Немедленная госпитализация нужна, если боль длится более двух – трёх часов и не проходит; ребёнок не даёт дотронуться до живота; лежит скрючившись и стонет; к боли присоединилась рвота, после спазмолитиков облегчение не наступило.