Когда медлить нельзя: Подмосковный врач рассказал, как распознать аппендицит у детей

25 марта 2026, 15:00

Острая боль в животе – одна из частых причин экстренной госпитализации детей. И если у взрослого воспаление червеобразного отростка развивается несколько дней, то у ребёнка – от шести до 12 часов.





Как не пропустить опасность, рассказал заведующий отделением детской хирургии №1 Детского клинического центра Рошаля Евгений Рожденкин. При возникновении у ребёнка острой боли нужно сразу вызвать врача. До его приезда нельзя кормить больного, греть живот и давать обезболивающие. Распознать аппендицит у детей можно по миграции боли.

«Сначала ребёнок не может показать точное место. Через два – четыре часа боль спускается в правый бок, становится резкой и чёткой. Это опасный знак того, что воспаление дошло до брюшины. Важно, что боль не схваткообразная, а постоянная. Она не проходит, а только нарастает», – отметил медик.

«У детей аппендицит развивается стремительно. Ждать, когда боль станет невыносимой, или надеяться, что «перетерпит и уснёт», опасно. Лучше лишний раз съездить в стационар, чем опоздать с операцией», – предупредил Рожденкин.