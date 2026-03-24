«Запастись масками»: Врач рассказал, как защититься от аллергии на цветение
Защититься от симптомов аллергии на цветение в весенний период можно с помощью аллерговакцины. Об этом рассказал врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.
Он уточнил, что в качестве профилактики аллергии есть безопасные аллерговакцины. Для обеспечения облегчения симптомов весной вакцину следует делать осенью. Однако на сегодняшний можно начать курс к сорным травам, цветение которых ожидается в конце лета. Кроме того, Болибок порекомендовал избегать контакта с аллергеном.
«Запастись масками: одноразовыми и многоразовыми. Если глаза страдают, то носить очки с плотным прилеганием. Обращаться к врачам сразу, при первых симптомах аллергии. Чем больше сезонов вы будете заниматься симптоматическим лечением, тем больше вероятность, что начнётся поливалентная аллергия, которую уже тяжело лечить», — предостерег врач в разговоре с RT.
Болибок также посоветовал в весенний период завешивать окна марлей для минимизации проникновения аллергенов в помещение.