«Запастись масками»: Врач рассказал, как защититься от аллергии на цветение

24 марта 2026, 14:33

Врач Болибок: стоит максимально избегать контакта с аллергеном весной

Защититься от симптомов аллергии на цветение в весенний период можно с помощью аллерговакцины. Об этом рассказал врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.





Он уточнил, что в качестве профилактики аллергии есть безопасные аллерговакцины. Для обеспечения облегчения симптомов весной вакцину следует делать осенью. Однако на сегодняшний можно начать курс к сорным травам, цветение которых ожидается в конце лета. Кроме того, Болибок порекомендовал избегать контакта с аллергеном.





«Запастись масками: одноразовыми и многоразовыми. Если глаза страдают, то носить очки с плотным прилеганием. Обращаться к врачам сразу, при первых симптомах аллергии. Чем больше сезонов вы будете заниматься симптоматическим лечением, тем больше вероятность, что начнётся поливалентная аллергия, которую уже тяжело лечить», — предостерег врач в разговоре с RT.