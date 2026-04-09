После COVID-19 могут проявляться симптомы аллергии

09 апреля 2026, 15:38

Врач Уланкина: Симптомы аллергии после COVID-19 часто не являются ею

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

После перенесенного COVID-19 у пациентов часто появляются симптомы, похожие на аллергию, однако это не настоящая аллергическая реакция. Об этом рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.





Она пояснила, что COVID-19 оказывает влияние на иммунную систему и дыхательные пути. В результате усиливается воспалительный ответ, а рецепторы становятся чувствительнее. Это состояние может длиться до нескольких месяцев.





«После воспаления слизистая становится более уязвимой и чувствительной. Даже привычные раздражители — пыль, холодный воздух, резкие запахи — могут вызывать выраженную реакцию, напоминающую аллергию», — пояснила Уланкина в разговоре с Life.ru.