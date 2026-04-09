После COVID-19 могут проявляться симптомы аллергии
Врач Уланкина: Симптомы аллергии после COVID-19 часто не являются ею
После перенесенного COVID-19 у пациентов часто появляются симптомы, похожие на аллергию, однако это не настоящая аллергическая реакция. Об этом рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Она пояснила, что COVID-19 оказывает влияние на иммунную систему и дыхательные пути. В результате усиливается воспалительный ответ, а рецепторы становятся чувствительнее. Это состояние может длиться до нескольких месяцев.
«После воспаления слизистая становится более уязвимой и чувствительной. Даже привычные раздражители — пыль, холодный воздух, резкие запахи — могут вызывать выраженную реакцию, напоминающую аллергию», — пояснила Уланкина в разговоре с Life.ru.
Так, самыми типичными симптомами являются насморк, чихание, жжение в носу, першение в горле и слезотечение. Некоторые пациенты испытывают снижение обоняния и постоянное ощущение заложенности носа. Также могут возникнуть кожный зуд и высыпания.
При этом Уланкина подчеркнула, что после перенесенного заболевания существующая аллергия может обостряться, даже если ранее протекала в легкой форме.