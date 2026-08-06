Врач перечислила продукты, которые сильнее всего портят внешность
Рацион питания существенно влияет не только на работу внутренних органов, но и на внешний облик человека. Определенные продукты, если их часто употреблять, могут ускорять старение кожи, усиливать воспалительные процессы, вызывать отеки и ухудшать состояние волос. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-косметолог «СМ-Косметология» Наталья Самойлова.
Особое внимание следует уделить продуктам, богатым добавленным сахаром. Избыток сладостей, выпечки, сладких напитков и десертов ускоряет процесс гликации, когда сахара взаимодействуют с белками кожи. Это приводит к повреждению коллагена и эластина, которые отвечают за упругость и эластичность кожи. В результате кожа теряет тонус, появляются морщины, ухудшается цвет лица, отметила Самойлова.
По ее словам, не менее вредны продукты с высоким содержанием трансжиров и насыщенных жиров. Частое потребление фастфуда, промышленной выпечки, чипсов и жареных блюд может вызвать воспалительные процессы в организме, усугубить акне, а также негативно сказаться на состоянии сосудов и кожи.
Еще одной частой причиной ухудшения внешнего вида является избыток соли. Колбасы, копчености, соленые снеки, маринады, готовые соусы и полуфабрикаты задерживают жидкость в организме, заключила эксперт.
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