Врач перечислила продукты, которые сильнее всего портят внешность

06 августа 2026, 09:08

Врач Самойлова: частый виновник ухудшения внешности — избыток соли

Фото: iStock/Polina Lebed

Рацион питания существенно влияет не только на работу внутренних органов, но и на внешний облик человека. Определенные продукты, если их часто употреблять, могут ускорять старение кожи, усиливать воспалительные процессы, вызывать отеки и ухудшать состояние волос. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-косметолог «СМ-Косметология» Наталья Самойлова.