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Биохимик назвала неожиданное воздействие сна на кости и суставы

Биохимик Кертис: Ритмы сна связаны со здоровьем костей и суставов
Фото: iStock/Drazen Zigic

Сон имеет ключевое значение для здоровья суставов и костей. Об этом сообщили биохимик Энни Кертис и молекулярный биолог Кансу Горгун в интервью изданию Independent.



Согласно мнению экспертов, костная ткань постоянно обновляется в течение всей жизни. В этом процессе участвуют два типа клеток: остеокласты и остеобласты.

Остеокласты разрушают старые и поврежденные клетки костной ткани, а остеобласты создают новые. Этот цикл связан с суточными ритмами: разрушение костной ткани обычно достигает максимума в начале дня, а образование — в конце дня, объяснила Кертис.

Специалисты подчеркнули, что этот процесс тесно связан с циклами сна, а именно с выработкой мелатонина. Предполагается, что гормон, вырабатываемый в ночное время, может подавлять активность остеокластов и замедлять разрушение костной ткани. Это объясняет, почему у пожилых людей кости и суставы разрушаются быстрее, пояснил Горгун. С возрастом уровень мелатонина снижается, а циркадные ритмы часто нарушаются.

Эксперты советуют для поддержания здоровья костей уделять внимание качеству сна. Стоит придерживаться регулярного распорядка дня, избегать использования гаджетов за час до сна и стремиться к полноценному отдыху.

Екатерина Коршунова

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