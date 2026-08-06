Биохимик назвала неожиданное воздействие сна на кости и суставы
Сон имеет ключевое значение для здоровья суставов и костей. Об этом сообщили биохимик Энни Кертис и молекулярный биолог Кансу Горгун в интервью изданию Independent.
Согласно мнению экспертов, костная ткань постоянно обновляется в течение всей жизни. В этом процессе участвуют два типа клеток: остеокласты и остеобласты.
Остеокласты разрушают старые и поврежденные клетки костной ткани, а остеобласты создают новые. Этот цикл связан с суточными ритмами: разрушение костной ткани обычно достигает максимума в начале дня, а образование — в конце дня, объяснила Кертис.
Специалисты подчеркнули, что этот процесс тесно связан с циклами сна, а именно с выработкой мелатонина. Предполагается, что гормон, вырабатываемый в ночное время, может подавлять активность остеокластов и замедлять разрушение костной ткани. Это объясняет, почему у пожилых людей кости и суставы разрушаются быстрее, пояснил Горгун. С возрастом уровень мелатонина снижается, а циркадные ритмы часто нарушаются.
Эксперты советуют для поддержания здоровья костей уделять внимание качеству сна. Стоит придерживаться регулярного распорядка дня, избегать использования гаджетов за час до сна и стремиться к полноценному отдыху.
Читайте также: