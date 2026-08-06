Биохимик назвала неожиданное воздействие сна на кости и суставы

06 августа 2026, 08:48

Биохимик Кертис: Ритмы сна связаны со здоровьем костей и суставов

Фото: iStock/Drazen Zigic

Сон имеет ключевое значение для здоровья суставов и костей. Об этом сообщили биохимик Энни Кертис и молекулярный биолог Кансу Горгун в интервью изданию Independent.