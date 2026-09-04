Доктор сравнил посещение врача с походом к автомеханику
Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал потребительское отношение пациентов к медицине. Выпуск программы «О самом главном» на канале «Россия 1» доступен на платформе «Смотрим».
По словам Мясникова, многие люди приходят к врачу с установкой, как к автомеханику, требуя немедленных действий. Специалист подчеркнул, что такой подход ошибочен: в медицине часто тактически вернее воздержаться от вмешательства, чем проводить его.
Доктор отметил, что назначение операций или терапии исключительно по настоянию пациента может быть небезопасным. Врачи, по его словам, вынуждены искать баланс между облегчением симптомов и минимизацией рисков для здоровья, чтобы не навредить человеку.
Ранее врач назвала безопасную норму сухофруктов в день. Подробности — в нашем материале.
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