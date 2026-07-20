Врач предупредил, чем можно заразиться во время купания в природном водоеме
В природные водоемы могут попадать сточные воды, а также фекалии животных и птиц, поэтому при случайном попадании такой воды в рот во время купания существует риск заражения различными инфекциями. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Даниил Тринц.
Среди наиболее частых причин заболеваний можно выделить кишечную палочку, ротавирусную инфекцию и паразитарные заболевания, такие как амебиаз. Вода из водоемов также может стать источником энтеровирусных инфекций, которые могут поражать не только желудочно-кишечный тракт, но и нервную систему, сердце и мышцы. Существует риск заражения гепатитом А и Е, которые вызывают острое поражение клеток печени, пояснил медик.
В случае случайного проглатывания воды не рекомендуется принимать лекарства без консультации врача, подчеркнул Тринц. Важно следить за своим состоянием и при появлении симптомов, таких как тошнота, рвота, боль в животе, диарея или общая слабость, обратиться к терапевту или педиатру в зависимости от возраста.
После посещения водоема рекомендуется прополоскать рот теплой кипяченой водой или аптечным солевым раствором. Это поможет удалить часть потенциально опасных микроорганизмов с поверхности слизистой, но не гарантирует полной защиты от инфекции, заключил эксперт.
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