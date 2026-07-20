Врач предупредил, чем можно заразиться во время купания в природном водоеме

20 июля 2026, 12:10

Врач Тринц: в природные водоемы могут попадать сточные воды и фекалии животных

Фото: iStock/Adam Bartosik

В природные водоемы могут попадать сточные воды, а также фекалии животных и птиц, поэтому при случайном попадании такой воды в рот во время купания существует риск заражения различными инфекциями. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Даниил Тринц.