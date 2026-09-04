Врач предупредил о риске возникновения деменции у детей из-за нейросетей
Врач Кондрахин: нейросети могут вызывать деменцию у детей
Активное использование нейросетей и других цифровых инструментов может негативно сказываться на развитии критического мышления у детей. Такое заявление сделал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
В интервью NEWS.ru он отметил, что поколение, выросшее в эпоху искусственного интеллекта, может привыкать получать информацию максимально коротким путем.
«С появлением искусственного интеллекта появилась и критика. Человек научился отличать изображения нейросети от реальных кадров, таким образом был задействован мозг и его тренировка. Но поколение зумеров родилось при ИИ, и они не воспринимают его как чужеродный объект. Современные дети привыкли получать информацию короткими путями, и они не поймут, какие есть особенности отличия реальности от продукта нейросетей. Мало того, они все перепроверяют через компьютер. Таким образом, у детей может начать наступать деменция. Их уровень мозга падает по той простой причине, что ему проще находиться в рамках, которые он не расширяет», — сказал Кондрахин.
По словам специалиста, на когнитивные способности также могут влиять короткие видеоролики и материалы, в которых заранее указано время, необходимое для прочтения текста. В совокупности эти факторы, считает врач, способны снижать уровень критического мышления.
Кондрахин также отметил, что деменция представляет собой состояние организма, а не заболевание. Он добавил, что человек с более низким уровнем критического мышления может оказаться восприимчивым к различной информации.