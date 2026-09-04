Врач предупредил о риске возникновения деменции у детей из-за нейросетей

04 сентября 2026, 16:09

Врач Кондрахин: нейросети могут вызывать деменцию у детей

Фото: iStock/megaflopp

Активное использование нейросетей и других цифровых инструментов может негативно сказываться на развитии критического мышления у детей. Такое заявление сделал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.





В интервью NEWS.ru он отметил, что поколение, выросшее в эпоху искусственного интеллекта, может привыкать получать информацию максимально коротким путем.





«С появлением искусственного интеллекта появилась и критика. Человек научился отличать изображения нейросети от реальных кадров, таким образом был задействован мозг и его тренировка. Но поколение зумеров родилось при ИИ, и они не воспринимают его как чужеродный объект. Современные дети привыкли получать информацию короткими путями, и они не поймут, какие есть особенности отличия реальности от продукта нейросетей. Мало того, они все перепроверяют через компьютер. Таким образом, у детей может начать наступать деменция. Их уровень мозга падает по той простой причине, что ему проще находиться в рамках, которые он не расширяет», — сказал Кондрахин.