Врачи извлекли зубной имплант из глазницы пенсионера из Нижнекамска
В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице хирурги извлекли зубной имплант из области под глазницей пациента. 60-летний мужчина пришёл на приём к оториноларингологу с жалобами на головные боли.
Как сообщает «Татар-информ», незадолго до визита пенсионеру устанавливали зубной имплант. Компьютерная томограмма правой верхнечелюстной пазухи обнаружила инородное тело — стоматологический штифт.
Имплант оказался в необычном месте из-за тонкой костной стенки пазухи, через которую он сместился. Пациент прожил со штифтом более месяца. За это время инородный объект врос в стенку глазницы, что значительно усложнило его удаление. Врачам требовалась предельная осторожность, чтобы не травмировать слизистую оболочку и саму глазницу.
Медики провели гайморотомию под местной анестезией — операцию, которая открывает доступ к пазухе для удаления постороннего предмета. Специалисты извлекли штифт, вся процедура заняла 40 минут.
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