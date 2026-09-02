Врач назвала категории людей, которым нельзя есть солёные огурцы

02 сентября 2026, 23:39

Врач Вишневская: Солёные огурцы категорически противопоказаны гипертоникам и пожилым

Фото: iStock/Gala Didebashvili

Есть категории людей, которым очень нежелательно употреблять солёные огурцы. Однако здоровым взрослым также следует знать свою допустимую дозу. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, профессор Пермского политеха Нина Вишневская.