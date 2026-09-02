Врач назвала категории людей, которым нельзя есть солёные огурцы
Есть категории людей, которым очень нежелательно употреблять солёные огурцы. Однако здоровым взрослым также следует знать свою допустимую дозу. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, профессор Пермского политеха Нина Вишневская.
В первую очередь специалист предостерегла от употребления этого продукта гипертоников и пожилых людей – их сосуды и без того ослаблены, дополнительная нагрузка от соли может усугубить состояние. Также солёные огурцы противопоказаны при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни и любых острых воспалениях желудочно-кишечного тракта.
По словам профессора, в 100 граммах такого продукта содержится 2,5 грамма соли – половина дневной нормы. Будущим мамам следует относиться к огурцам с осторожностью, чтобы не перегружать почки. Всем остальным, по словам Вишневской, не стоит съедать более одного-двух огурцов в день.
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