В России набирает популярность необычная услуга для владельцев домашних животных
В России владельцы домашних животных могут воспользоваться новой услугой: ювелиры предлагают создавать драгоценные камни из шерсти питомцев. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА во ВКонтакте.
Как отмечает издание, в стране набирает популярность технология, при которой владельцы приносят мастеру шерсть кошки, собаки или другого любимца и получают из неё бриллиант.
Специалисты выделяют из материала углерод, а затем выращивают алмаз при температуре выше 1400 градусов и давлении свыше пяти гектопаскалей. После этого мастера шлифуют камень и выполняют огранку. Для изготовления изделия весом в один карат требуется около двухсот граммов шерсти. Стоимость такой услуги начинается от 350 тысяч рублей за карат.
