Россиянам рассказали о способах борьбы с весенней депрессией
Психиатр Шуров дал россиянам рекомендации по улучшению самочувствия весной
Врач-психиатр Василий Шуров дал рекомендации по улучшению психологического состояния в весенний период.
В беседе с NEWS.ru специалист посоветовал наладить режим дня: больше отдыхать, ложиться спать до полуночи и правильно питаться.
«Если человек хватался за тот или иной допинг или много употреблял алкоголя, от этого надо избавляться. Никотин, как известно, тоже здоровья не прибавляет. Важны физические нагрузки. Зачастую достаточно прогулок», — сообщил психиатр.Кроме того, Шуров рекомендовал потреблять больше позитивного контента и исключить тревожные новости, которые, как отметил эксперт, усиливают хронический стресс.
Ранее сомнолог раскрыла причины проблем со сном весной.