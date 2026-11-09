Врач предупредил об опасности энергетиков для уставших водителей
Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев предостерег водителей от попыток справиться с сильной усталостью с помощью энергетиков. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам специалиста, кофеин способен ненадолго взбодрить человека и улучшить отдельные навыки вождения. При этом напиток иногда создает ложную уверенность в том, что водитель готов продолжать путь без риска.
Исаев пояснил, что одна банка энергетика сама по себе не превращает человека в опасного водителя. Однако при чрезмерном употреблении таких напитков могут появиться сердцебиение, дрожь и нервозность. Эти симптомы мешают сосредоточиться на дороге.
Если водитель начинает засыпать за рулем или с трудом следит за движением, врач советует остановиться в безопасном месте и отдохнуть.
Читайте также: