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Врач предупредил об опасности энергетиков для уставших водителей

Врач-психиатр: кофеин способен ненадолго взбодрить человека
Фото: iStock/bauwimauwi

Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев предостерег водителей от попыток справиться с сильной усталостью с помощью энергетиков. Об этом сообщает «Газета.Ru».



По словам специалиста, кофеин способен ненадолго взбодрить человека и улучшить отдельные навыки вождения. При этом напиток иногда создает ложную уверенность в том, что водитель готов продолжать путь без риска.

Исаев пояснил, что одна банка энергетика сама по себе не превращает человека в опасного водителя. Однако при чрезмерном употреблении таких напитков могут появиться сердцебиение, дрожь и нервозность. Эти симптомы мешают сосредоточиться на дороге.

Если водитель начинает засыпать за рулем или с трудом следит за движением, врач советует остановиться в безопасном месте и отдохнуть.

Дарья Осипова

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