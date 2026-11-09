Россиянам дали советы по адаптации к короткому световому дню
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации о том, как адаптироваться к короткому световому дню.
В первую очередь, приводит советы ведомства argumenti.ru, следует обеспечить достаточный уровень освещенности: использовать лампы, а в течение дня не закрывать окна — держать шторы и жалюзи открытыми.
Заметно улучшить состояние и придать бодрости помогут 20–30 минут прогулки, особенно в солнечные дни. Полезны и регулярные физические нагрузки, которые стимулируют выработку эндорфинов, поддерживающих эмоциональный фон.
Кроме того, в ведомстве рекомендуют уделить внимание рациону: включить в него продукты, насыщенные витаминами и минералами, в первую очередь — источники витамина D.
Ранее врач-психотерапевт Ирина Крашкина объяснила, что может скрывать в себе лень. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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