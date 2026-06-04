Юрист назвала случаи, в которых можно вернуть невозвратные билеты
Полную стоимость невозвратных билетов можно вернуть при задержке или отмене рейса, а также в случае болезни пассажира или его близкого родственника. Этой информацией поделилась с РИА Новости юрист Марианна Портнова.
Если рейс задержали или отменили, авиакомпания обязана поставить соответствующую отметку в посадочном талоне. Тогда пассажир вправе получить деньги обратно даже за самый дешёвый невозвратный билет. При внезапной болезни — своей или члена семьи (супруга, детей, родителей) — важно до завершения регистрации сняться с рейса и предоставить перевозчику больничный лист с печатью или официальную справку.
Ещё один повод для возврата — смерть близкого. В такой ситуации до вылета потребуется показать документ о смерти. Кроме того, пассажир может заблаговременно оформить страховой полис на возврат невозвратных билетов. Он покрывает непредвиденные обстоятельства: заболевание, требование явиться в суд, военные сборы или повреждение имущества.
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