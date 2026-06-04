Юрист назвала случаи, в которых можно вернуть невозвратные билеты

04 июня 2026, 05:56

Юрист Портнова: Невозвратные билеты можно вернуть в случае задержки или отмены рейса

Фото: iStock/Zhanna Danilova

Полную стоимость невозвратных билетов можно вернуть при задержке или отмене рейса, а также в случае болезни пассажира или его близкого родственника. Этой информацией поделилась с РИА Новости юрист Марианна Портнова.