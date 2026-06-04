Врачи почти две недели боролись за здоровье девочки, ослепшей на один глаз из-за светошумового патрона
В Приморье врачи спасли зрение девочки, частично ослепшей из-за светошумового патрона
В Приморье девочка ослепла на один глаз после выстрела светошумовым патроном, однако врачам удалось почти полностью восстановить ей зрение. Об этом сообщили в Telegram-канале «Минздрав Приморья» со ссылкой на Краевую клиническую больницу №2.
Когда юная школьница получила травму, её экстренно доставили в медучреждение Владивостока. На момент поступления зрение правого глаза девочки упало до десяти процентов. Лечением занималась команда специалистов из отделений челюстно-лицевой хирургии, офтальмологического травмпункта и детского глазного отделения.
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Врачи обнаружили у ребёнка повреждение роговицы, отёк сетчатки и контузию органа. Медики удалили инородные частицы из лица и глаза, после чего две недели боролись за здоровье пациентки. Благодаря своевременной помощи и профессионализму врачей зрение удалось восстановить до 80 процентов.
В ночь на 4 июня стало известно, что сегодня девочку выписали домой. Она продолжает наблюдаться у офтальмолога по месту жительства.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Орске попытка впечатлить возлюбленную 101 розой закончилась арестом. 27-летний местный житель заказал для новой знакомой роскошный букет стоимостью 27 тысяч рублей, однако денег на такую покупку у него не оказалось, и мужчина сбежал от продавцов. Полицейские быстро вычислили «романтика».