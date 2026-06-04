Врачи почти две недели боролись за здоровье девочки, ослепшей на один глаз из-за светошумового патрона

04 июня 2026, 03:23

В Приморье врачи спасли зрение девочки, частично ослепшей из-за светошумового патрона

Фото: iStock/gorodenkoff

В Приморье девочка ослепла на один глаз после выстрела светошумовым патроном, однако врачам удалось почти полностью восстановить ей зрение. Об этом сообщили в Telegram-канале «Минздрав Приморья» со ссылкой на Краевую клиническую больницу №2.





Когда юная школьница получила травму, её экстренно доставили в медучреждение Владивостока. На момент поступления зрение правого глаза девочки упало до десяти процентов. Лечением занималась команда специалистов из отделений челюстно-лицевой хирургии, офтальмологического травмпункта и детского глазного отделения.



