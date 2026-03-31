Россиян предупредили о мошеннической схеме под видом служб ЖКХ

IT-специалист Новиков предупредил россиян о фейковых чатах ЖКХ для кражи личных данных
В преддверии сезона поверки счётчиков и роста тарифов ЖКХ мошенники вновь активизировались. Они создают фейковые чаты, где под видом сотрудников управляющих компаний выманивают личные данные. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Angara Security Никиту Новикова.
Он объяснил, что злоумышленники тщательно подстраиваются под сезонную повестку, поэтому весной набирают популярность схемы с «плановой поверкой приборов учета». Граждан принудительно включают в групповые чаты, где аферисты имитируют активное обсуждение дат обхода квартир.
В таких группах «участники» якобы передают друг другу коды и обсуждают тарифы. Этим занимаются либо боты, либо сами мошенники с разных аккаунтов. Затем к диалогу подключают реального пользователя. Ему угрожают финансовыми санкциями — лишением льгот, переводом на общедомовой тариф или начислением платежей с повышенным коэффициентом — если он немедленно не подтвердит данные и не пришлёт код из СМС.
Новиков советует игнорировать подобные «ультиматумы». Из подозрительной переписки следует немедленно выйти, также желательно ее заблокировать. Управляющие компании никогда не добавляют жителей в чаты принудительно, не уточняют сведения через мессенджеры и не требуют присылать коды из СМС.
Достоверную информацию о тарифах, льготах и поверке счётчиков можно получить только на официальных порталах Госуслуг, в личных кабинетах на сайтах УК или при прямом визите в офис.