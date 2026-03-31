Россиян предупредили о мошеннической схеме под видом служб ЖКХ

31 марта 2026, 04:08

IT-специалист Новиков предупредил россиян о фейковых чатах ЖКХ для кражи личных данных

Фото: iStock/SergeyChayko

В преддверии сезона поверки счётчиков и роста тарифов ЖКХ мошенники вновь активизировались. Они создают фейковые чаты, где под видом сотрудников управляющих компаний выманивают личные данные. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Angara Security Никиту Новикова.





Он объяснил, что злоумышленники тщательно подстраиваются под сезонную повестку, поэтому весной набирают популярность схемы с «плановой поверкой приборов учета». Граждан принудительно включают в групповые чаты, где аферисты имитируют активное обсуждение дат обхода квартир.



