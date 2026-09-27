Россиян предупредили об уловках продавцов на маркетплейсах при возврате товаров

27 сентября 2026, 16:02

Юрист Адамс: новые пошлины отучат россиян заказывать по 20 вещей на примерку

Фото: Istock/mesh cube

Минэкономразвития готовит масштабные изменения в правилах интернет-торговли, но селлеры могут использовать реформу для обмана клиентов. Юрист Давид Адамс рассказал, что плата за обратную доставку неподошедших товаров поможет пресечь злоупотребления онлайн-покупателей.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт отметил, что сейчас покупатели маркетплейсов могут отказаться от большинства качественных товаров в течение семи дней. По его словам, правительство планирует наделить ведомства полномочиями определять категории товаров с особым порядком отказа.



Адамс советует покупателям сохранять скриншоты карточки товара и переписку, а также фиксировать на видео распаковку посылок.

«Обязательная оплата расходов на пересылку способна сократить массовые заказы ради примерки. Если вещь отличается от фото или описания, это считается недостатком, тогда обратную доставку оплачивает продавец. Среди возможных уловок селлеров — подмена дефекта другими формулировками и объявление качественного товара использованным без доказательств», — подчеркнул специалист.