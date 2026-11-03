Невролог назвал возможные причины онемения руки
Рука может онеметь из-за неудобной позы, однако постоянное покалывание или слабость могут быть связаны с туннельным синдромом, проблемами с позвоночником или другими нарушениями. Об этом рассказал врач-невролог, специалист превентивной медицины клиник «Атлас» Игорь Мацокин.
По его словам, которые приводит «Газета.Ru», среди частых и «безопасных» причин — сон на руке, многочасовая работа за компьютером или длительное напряжение кисти во время использования смартфона.
При туннельном синдроме сдавливается срединный нерв: могут неметь кисть и пальцы, появляться слабость и боль, отдающая в предплечье. При шейной радикулопатии онемение рук может сопровождаться болью в шее и плечевом поясе. При невропатии локтевого нерва немеют мизинец и часть безымянного пальца. Синдром лестничной мышцы может вызывать онемение при подъеме руки или повороте головы. На чувствительность также могут влиять заболевания суставов и дефицит витаминов группы B и E.
Внезапное онемение одной стороны тела вместе с нарушением речи, координации или асимметрией лица может быть признаком инсульта. Онемение левой руки с болью или давлением в груди, одышкой и головокружением может указывать на инфаркт. В таких случаях нужно немедленно вызвать скорую помощь.
Если онемение часто повторяется, долго не проходит или мешает повседневной жизни, врач советует обратиться к терапевту или неврологу.
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