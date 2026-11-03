Невролог назвал возможные причины онемения руки

03 ноября 2026, 14:10

Невролог Мацокин: онемение руки может указывать на туннельный синдром

Фото: iStock/Doucefleur

Рука может онеметь из-за неудобной позы, однако постоянное покалывание или слабость могут быть связаны с туннельным синдромом, проблемами с позвоночником или другими нарушениями. Об этом рассказал врач-невролог, специалист превентивной медицины клиник «Атлас» Игорь Мацокин.