Врач предупредила об опасной банной ошибке
Врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович предупредила, что прыгать из жаркой сауны прямо в ледяную воду опасно для жизни и здоровья из-за резкого перепада температур. Ее слова приводит Lenta.ru.
По словам специалиста, в парной сосуды значительно расширяются, а при погружении в холодную воду резко спазмируются. Такая смена состояний плохо влияет на организм: может подскочить давление, измениться циркуляция крови, а риск инфаркта, инсульта и образования тромбов возрастает в несколько раз.
Врач отметила, что для опасной реакции необязательно погружаться в воду целиком — иногда достаточно холодных брызг на разгоряченную кожу. Они могут вызвать рефлекторное нарушение дыхания вплоть до остановки, а также приступ аритмии. Резкий температурный контраст становится сильным стрессом и может спровоцировать паническую атаку.
Особенно плохо организм переносит сочетание перепада температур с нырянием. Это может ухудшить течение хронических воспалительных заболеваний носоглотки и пазух носа, а у людей с хроническими воспалениями урогенитальной сферы — участить обострения.
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