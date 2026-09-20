Врач предупредила об опасной банной ошибке

20 сентября 2026, 16:42

Врач Аранович: прыгать из сауны в ледяную воду опасно из-за перепада температур

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Врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович предупредила, что прыгать из жаркой сауны прямо в ледяную воду опасно для жизни и здоровья из-за резкого перепада температур. Ее слова приводит Lenta.ru.