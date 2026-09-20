Врач рассказал о рисках при употреблении замороженных овощей и фруктов
Врач Поляков: замороженный повторно фрукт или овощ теряет полезные свойства
Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков рассказал о рисках, связанных с употреблением замороженных фруктов и овощей. Его слова приводит издание «Аргументы и факты».
По словам специалиста, вреда как такового нет, однако важно следить за условиями хранения продуктов.
«Единственное, может быть нарушение условий хранения, если есть проблема с охлаждающими устройствами. С этим нужно быть внимательным», — сказал он.Эксперт также подчеркнул, что размороженный продукт не стоит замораживать повторно — при таких действиях теряются все полезные свойства фруктов и овощей.
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