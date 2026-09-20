Врач рассказал о рисках при употреблении замороженных овощей и фруктов

20 сентября 2026, 15:36

Врач Поляков: замороженный повторно фрукт или овощ теряет полезные свойства

Фото: iStock/nito100

Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков рассказал о рисках, связанных с употреблением замороженных фруктов и овощей. Его слова приводит издание «Аргументы и факты».





По словам специалиста, вреда как такового нет, однако важно следить за условиями хранения продуктов.

«Единственное, может быть нарушение условий хранения, если есть проблема с охлаждающими устройствами. С этим нужно быть внимательным», — сказал он.