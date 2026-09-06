Врач предупредила об угрозе инфекций во время популярного у туристов вида отдыха

06 сентября 2026, 15:27

Врач Киняшева: Морской водой нельзя полоскать рот, мыть руки, фрукты и посуду

Фото: iStock/NataliPopova

Морской водой нельзя полоскать рот, мыть руки, фрукты и посуду. Об этом сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Карина Киняшева, передает «Лента.ру».