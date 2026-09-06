Врач предупредила об угрозе инфекций во время популярного у туристов вида отдыха
Морской водой нельзя полоскать рот, мыть руки, фрукты и посуду. Об этом сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Карина Киняшева, передает «Лента.ру».
В море существует риск заражения через случайный глоток воды, содержащей патогены кишечных инфекций. Среди них могут быть ротавирусы, норовирусы, энтеровирусы (включая вирус Коксаки), сальмонеллы, патогенные штаммы кишечной палочки и другие микроорганизмы, пояснила специалист.
Эксперт подчеркнула, что морская вода становится опасной рядом с устьями рек и местами сброса сточных вод, так как загрязнения распространяются на прибрежные зоны. После сильного дождя лучше избегать посещения пляжа, поскольку ливневые потоки переносят в море всё, что накопилось на улицах и берегу, добавила она.
Киняшева отметила, что на многолюдных пляжах вода часто загрязняется у береговой линии и в зоне прибоя. Также врач рекомендовала принимать душ, умываться чистой водой и переодеваться в сухую одежду после купания в море.
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