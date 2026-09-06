Терапевт предупредила об опасности самостоятельной отмены лекарств

06 сентября 2026, 12:21

Врач Бурнацкая: ранняя отмена лекарств грозит рецидивом

Фото: iStock/Victoria Popova

После нескольких дней терапии, когда состояние улучшается, некоторые пациенты решают прекратить прием лекарств без согласования с врачом. Однако это может не только уменьшить пользу от лечения, но и вызвать более серьезные осложнения. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.