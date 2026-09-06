Терапевт предупредила об опасности самостоятельной отмены лекарств
После нескольких дней терапии, когда состояние улучшается, некоторые пациенты решают прекратить прием лекарств без согласования с врачом. Однако это может не только уменьшить пользу от лечения, но и вызвать более серьезные осложнения. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.
По ее словам, улучшение самочувствия не всегда свидетельствует о полном выздоровлении. Нередко организм лишь начинает лучше справляться с проявлениями болезни, но её причина всё ещё остаётся. Преждевременное прекращение лечения может привести к возвращению симптомов или переходу заболевания в более тяжёлую форму, отметила она.
Бурнацкая подчеркнула, что при лечении инфекций особенно важно строго соблюдать предписанную схему. Например, при использовании антибиотиков преждевременная отмена может оставить часть бактерий жизнеспособными. Они станут менее восприимчивыми к препарату, что затруднит выбор эффективного лечения в будущем.
Не все лекарства можно прекращать резко, даже если человек чувствует себя лучше, добавила терапевт. Особого внимания требуют гормональные препараты, некоторые средства для лечения нервной системы и сердечно-сосудистые медикаменты, заключила она.
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