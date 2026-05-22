На Сахалине один подросток погиб, второй пострадал в ДТП с мотоциклом
На Сахалине пара молодых людей попала в ДТП на мотоцикле. Один подросток погиб, второй получил травмы, сообщили этой ночью в канале «Следком_Сахалин» на платформе MAX.
Авария произошла 21 мая возле дома, который расположен по улице Центральной в селе Кировском Тымовского района. Подросток, не имея водительских прав, управлял мотоциклом и перевозил своего ровесника по автодороге общего пользования. Несовершеннолетний не осознавал всей степени опасности в момент передвижения.
В результате ДТП один юноша погиб на месте, а второй с травмами различной степени тяжести попал в больницу. Удалось выяснить, что мотоцикл подростку одолжило неустановленное лицо. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 151.2 Уголовного кодекса Российской Федерации — вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни.
Правоохранительные органы проводят необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Также будет дана оценка действиям законных представителей по воспитанию подростков.