На Сахалине один подросток погиб, второй пострадал в ДТП с мотоциклом

22 мая 2026, 03:36

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

На Сахалине пара молодых людей попала в ДТП на мотоцикле. Один подросток погиб, второй получил травмы, сообщили этой ночью в канале «Следком_Сахалин» на платформе MAX.





Авария произошла 21 мая возле дома, который расположен по улице Центральной в селе Кировском Тымовского района. Подросток, не имея водительских прав, управлял мотоциклом и перевозил своего ровесника по автодороге общего пользования. Несовершеннолетний не осознавал всей степени опасности в момент передвижения.



