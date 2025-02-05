Терапевт Зарема Тен дала оценку использования водки в лечебных целях

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В народной медицине водку применяют в лечении различных заболеваний, хотя лечебного воздействия на организм она не имеет. Об этом рассказала терапевт Зарема Тен.
В беседе с Общественной Службой Новостей она пояснила, что раньше при отсутствии доступа к лекарственным препаратам к крепкому алкоголю прибегали для уменьшения боли. Водка создавала иллюзию улучшения. Сегодня подобные методы воспринимаются как очень спорные, поскольку безопасной дозы алкоголя не существует, уверена врач.
По ее словам, при простудных заболеваниях алкоголь помочь не может, поскольку обладает свойством угнетать иммунную систему. Спиртное не может помочь и при бессоннице, он подавляет фазу быстрого сна, которая так необходима для восстановления, и человек просыпается разбитым, добавила терапевт.
Тен подчеркнула, что при гастрите и язве желудка спиртное особенно опасно.
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По ее словам, при простудных заболеваниях алкоголь помочь не может, поскольку обладает свойством угнетать иммунную систему. Спиртное не может помочь и при бессоннице, он подавляет фазу быстрого сна, которая так необходима для восстановления, и человек просыпается разбитым, добавила терапевт.
Тен подчеркнула, что при гастрите и язве желудка спиртное особенно опасно.
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Александр Бойцов