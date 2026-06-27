Глава СК поддержал введение уголовной ответственности для родителей за преступления детей
Глава СК РФ Бастрыкин выступил за идею судить родителей за преступления детей
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин высказал идею ввести уголовную ответственность для родителей, которые ненадлежащим образом воспитывают детей. Его заявление прозвучало на петербургском Международном молодежном юридическом форуме.
По мнению главы СК, корень проблемы подростковой преступности кроется в семье, поэтому взрослые должны нести более строгую ответственность за поступки несовершеннолетних.
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Поводом для такого предложения послужил рост террористических преступлений среди молодежи, который фиксируется в последние годы. Примечательно, что вербовка молодых людей все чаще происходит через специализированные или игровые чаты и мессенджеры.
Кроме того, Бастрыкин выступает за снижение возраста уголовной ответственности за тяжкие преступления с 14 до 12 лет. Он пояснил, что современные дети взрослеют быстрее и лучше осознают последствия своих действий. Однако многие ребята, которые совершают преступления, до сих пор остаются безнаказанными из-за возрастного порога.