Мужчин предупредили о возможных проблемах с потенций в новогодние праздники

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Специалист по мужскому репродуктивному здоровью Джанин Дэвид заявил, что переедание и чрезмерное употребление алкоголя в новогодние праздники могут спровоцировать проблемы с потенцией у мужчин. Об этом пишет Metro.
По словам Дэвида, в период новогодних праздников оказывать воздействие на мужской организм могут ряд негативных факторов. Среди них отсутствие физической активности, употребление алкоголя и неправильное питание.
Для того чтобы самостоятельно не провоцировать половую дисфункцию, Джанин Дэвид порекомендовал ограничить количество еды и алкоголя, а череду застолий заменить на прогулки, занятия спортом или хобби.
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«Чрезмерное употребление алкоголя — одна из основных причин эректильной дисфункции. Тот же эффект оказывает стресс, который усиливается из-за организации праздника, покупки подарков и незапланированных трат», — цитирует издание слова собеседника.
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Диана Аванесян