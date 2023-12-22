Закусывать или запивать? Врач раскрыл главное правило застолья

Фото: IStock/Liudmila Chernetska
Новый год – главный праздник всей страны, который редко обходится без алкоголя. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал в эфире «Радио 1», что лучше: запивать или закусывать напитки для взрослых.
По словам специалиста, любая доза алкоголя негативно влияет на организм. Но печальных последствий можно избежать, если его заедать и запивать.
Врач напомнил, что спирт обезвоживает организм, поэтому во время застолья обязательно нужно делать перерыв на стакан воды. Сладкие напитки никакой пользы не принесут, уверяет Кондрахин, они лишь принесут дополнительную нагрузку на печень из-за большого содержания глюкозы.
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«Правильнее — и закусывать и запивать одинаково. Когда мы закусываем, количество жидкости распределяется в пище, из-за чего часть алкоголя не попадает сразу в желудок, то есть нет сразу удара на организм. Единственное, что при закусывании еда впитывает в себя все токсины, но потом, при расщеплении, часть их всё равно отдаёт, из-за этого начинается второй раунд через некоторое время. Если мы запиваем водой, то разбавляем алкоголь, но уже в желудке. Смысл примерно одинаковый», — сказал специалист.
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Екатерина Шмакова