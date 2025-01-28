Врач раскрыл страшную правду о курильщиках и людях, имеющих пристрастие к алкоголю

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Очень часто люди, потакая своим желаниям, оправдывают это любовью к себе. Однако специалисты называют такое явление сомнительным — в особенности, когда речь заходит о пагубных привычках.
Врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Доктор Фил в беседе с «Радио 1» рассказал, что является истинной заботой о себе.
По его словам, физическая нагрузка, умение справляться со стрессом, подходящее питание — настоящая любовь к своему организму. Важным фактором в этом списке является отказ от вредных привычек.
Он добавил, что нужно «взращивать» в себе экологическую зависимость.
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«Выпить пиво, потому что захотелось, — это не забота о себе, а вот выйти на прогулку, пробежаться — да», — заявил он.
По его словам, физическая нагрузка, умение справляться со стрессом, подходящее питание — настоящая любовь к своему организму. Важным фактором в этом списке является отказ от вредных привычек.
«Люди, которые курят и пьют, живут на 10-20 лет меньше и болеют чаще. Курение и алкоголь забирают у человека возможность измениться в лучшую сторону, потому что необходимость меняться обратно сбегает в плохие привычки и находит в них облегчение», — объяснил врач.
Он добавил, что нужно «взращивать» в себе экологическую зависимость.
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Анастасия Панченко