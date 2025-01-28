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Врач раскрыл страшную правду о курильщиках и людях, имеющих пристрастие к алкоголю

Врач Фил: курящие и пьющие люди живут на 10-20 лет меньше и чаще болеют
Фото: iStock/Ridofranz

Фото: iStock/Ridofranz

Очень часто люди, потакая своим желаниям, оправдывают это любовью к себе. Однако специалисты называют такое явление сомнительным — в особенности, когда речь заходит о пагубных привычках.
Врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Доктор Фил в беседе с «Радио 1» рассказал, что является истинной заботой о себе.

«Выпить пиво, потому что захотелось, — это не забота о себе, а вот выйти на прогулку, пробежаться — да», — заявил он.



По его словам, физическая нагрузка, умение справляться со стрессом, подходящее питание — настоящая любовь к своему организму. Важным фактором в этом списке является отказ от вредных привычек.

«Люди, которые курят и пьют, живут на 10-20 лет меньше и болеют чаще. Курение и алкоголь забирают у человека возможность измениться в лучшую сторону, потому что необходимость меняться обратно сбегает в плохие привычки и находит в них облегчение», — объяснил врач.

Он добавил, что нужно «взращивать» в себе экологическую зависимость.

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#смерть
#здоровье
Участникам СВО из Подмосковья списали более 37 млн рублей долгов по кредитам
28 января 2025, 12:15

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Golubev

Правом на списание долгов по кредитам, включая ипотечные, с 1 декабря 2024 года воспользовались 80 жителей Московской области, подписавших контракт с Минобороны РФ на службу в зоне СВО, общая сумма списанных долгов превысила 37 миллионов рублей. Об этом рассказал в интервью «Радио 1» руководитель подмосковного главка ФССП — главный судебный пристава региона Андрей Тагаев.
«В рамках изменений, внесенных в действующее законодательство, судебные приставы Московской области с 1 декабря прошлого года прекратили 165 исполнительных производств по кредитным обязательствам на сумму свыше 37 млн рублей в отношении 80 участников специальной военной операции», — сказал Андрей Тагаев.
Он напомнил, что правом на списание кредитных долгов могут воспользоваться граждане, подписавшие военный контракт с 1 января 2024 года на срок более года. При этом сумма кредитных обязательств не должна превышать 10 миллионов рублей. Долги по кредитам списывают также у супругов тех, кто заключил контракт.

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#фссп
#сво
#льготы
#кредиты
#приставы
#московская область
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Число выдворенных из Подмосковья мигрантов-нелегалов выросло в два раза
28 января 2025, 11:54

Фото: istockphoto.com/vichinterlang

Судебные приставы Московской области в 2024 году сопроводили до пункта пропуска через границу России более 5,2 тыс. нелегальных мигрантов, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Такие цифры назвал в интервью «Радио 1» руководитель подмосковного главка ФССП — главный судебный пристава региона Андрей Тагаев.
«Задача по выдворению нелегальных мигрантов за пределы Российской Федерации возложена на судебных приставов. В 2024 году под контролем судебных приставов Подмосковья 5 тысяч 349 мигрантов были направлены в Центры временного содержания иностранных граждан. Из них до пункта пропуска через границу России препровождено более 5 270 человек — это практически в два раза больше, чем в 2023 году», — сказал Андрей Тагаев.
Он добавил, что решение о выдворении иностранца за пределы России принимает суд.

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#фссп
#мигранты
#приставы
#московская область
#подмосковье
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Флаг России: история создания и изменений главного государственного символа страны, что означают цвета
28 января 2025, 11:29

Фото: iStock/Derek Brumby

Флаг служит символом национальной идентичности, единства и суверенитета. Государственным флагом Российской Федерации является флаг с тремя равными горизонтальными полосами: белой, синей и красной. Эти цвета символизируют различные аспекты истории и культуры нашей страны.
О том, почему главный государственный символ России выглядит именно так, читайте в материале «Радио 1».

Как появился флаг России


Флаг России имеет долгую и интересную историю, уходящую корнями в XV-XVII века. Первоначально в России использовались различные знамёна и флаги, но бело-сине-красные цвета стали ассоциироваться с русским государством в XVII веке.

В 1667 году царь Алексей Михайлович утвердил первый официальный флаг России — он состоял из трех горизонтальных полос: белой, синей и красной. Этот флаг использовался для морских судов. Впервые трехполосное полотнище было поднято на первом русском корабле «Орёл».

Фото: iStock/mahout

Позже Пётр I, стремясь модернизировать Россию и сделать её более европейской, также использовал этот флаг. В 1705 году он издал указ о введении нового морского флага, который стал основой для современного флага России.

Во времена Советского Союза триколор был заменен на красный стяг, но в 1991 году, после распада СССР, бело-сине-красный флаг был восстановлен как государственный флаг Российской Федерации. С тех пор он стал символом независимости и суверенитета страны.

Что означают цвета флага России


Фото: iStock/Eugene Valter

Символика цветов российского флага (белый, синий и красный) имеет несколько интерпретаций. Наиболее распространённые трактовки:

Славянская символика:

• Белый цвет часто ассоциируется с чистотой, миром и добродетелью.

• Синий цвет символизирует верность, преданность и небесную защиту.

• Красный цвет олицетворяет мужество, силу и кровь, пролитую за Родину.

Историческая версия:

Некоторые исследователи связывают цвета с древними славянскими традициями, где белый символизировал землю, синий — воду, а красный — огонь. Эти элементы считаются основными для жизни.

Версия Петра I:

В XVIII веке Пётр I мог интерпретировать цвета как символы трёх основных частей Русского государства: белый — для северных земель, синий — для центральной части, красный — для южных территорий.

Церковная символика:

В православной традиции белый цвет может означать святость и праведность, синий — небесное и божественное, а красный — жертву и страдание.

Современная интерпретация:

В современной России цвета флага воспринимаются как символ единства и многонациональности страны.

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Как менялся флаг России


История флага России насчитывает множество интересных этапов. Вот основные из них:

1. Древние символы. До того, как появился современный флаг, на Руси использовались различные знамёна и штандарты, которые часто были связаны с определёнными княжествами или полками.

2. Триколор при Петре I. В 1705 году Пётр I официально утвердил современный российский триколор. Он выбрал белый, синий и красный цвета для торгового флота, вероятно, по аналогии с голландским флагом.

3. Флаг Российской Империи. В 1858 году триколор стал официальным флагом Российской Империи. Цвета флага не имели чёткого значения, но часто ассоциировались с различными аспектами жизни России.

Фото: iStock/hanohiki

4. Советский период. После Октябрьской революции 1917 года был введён новый флаг с изображением серпа и молота на красном фоне. Этот флаг символизировал советскую власть и рабочий класс. Он стал официальным символом Советского Союза.

5. Современный флаг. После распада СССР в 1991 году был восстановлен триколор как государственный флаг Российской Федерации. Он был принят 22 августа 1991 года и стал символом новой России.

С тех пор флаг не менялся, и его цвета продолжают символизировать единство и многообразие страны.

Как флаг России связан с гербом


Фото: iStock/Yury Gubin

В период Нового времени триада государственных символов — герб, гимн и флаг — приобрела особое значение как ключевые атрибуты государства, хотя каждый из них существовал и раньше. Функции государственных символов – визуализация власти, определение принадлежности территории и правительственных полномочий.

Двуглавый орел, как символ власти, был заимствован из Византии. Он стал использоваться в России с конца XV века. При Иване III (1462-1505) двуглавый орел стал официальным гербом Московского государства. Он символизировал единство восточных и западных земель.

В начале XVIII века Петр I утвердил герб с двуглавым орлом, который держал скипетр и державу, что символизировало царскую власть. Он также добавил к гербу элементы, отражающие различные земли, входившие в состав России. В 1720 году был принят полный императорский герб, который включал в себя изображения других гербов, представляющих завоеванные территории.

В 1993 году был принят современный герб Российской Федерации, который вернулся к двуглавому орлу. Он стал напоминать имперский герб, но с некоторыми изменениями. Современный герб изображает двуглавого орла, держащего скипетр и державу, а также корону. Чуть ниже находится щит с изображением конного рыцаря, поражающего дракона, что символизирует победу добра над злом.

Фото: iStock/Kirillm

Государственный флаг Российской Федерации, на котором изображён герб страны, является официальным символом президента Российской Федерации. Это положение закреплено указом, изданным в 1994 году.

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Где в мире используется российский флаг


Фото: iStock/bksrus

Государственный символ Российской Федерации — флаг — используется в различных ситуациях как знак, олицетворяющий Россию. Вот несколько примеров его применения:

Государственные учреждения. Флаг России можно увидеть на всех государственных зданиях, включая Кремль, министерства и другие официальные организации.

Спортивные мероприятия. На Олимпийских играх российские спортсмены используют флаг, чтобы представлять свою страну. Однако в последние годы из-за санкций и ограничений флаг иногда заменяют на нейтральный. Также российский флаг можно увидеть на международных спортивных соревнованиях, таких как чемпионаты мира и Европы по футболу и хоккею.

Дипломатические представительства. Флаг России можно увидеть на зданиях российских посольств и консульств по всему миру.

Культурные мероприятия. Флаг России используют на различных культурных и национальных праздниках, таких как День России (12 июня) и День Победы (9 мая).

Сообщества русскоязычных людей. В странах с крупными русскоязычными общинами (например, в США, Германии, Израиле) российский флаг может использоваться на мероприятиях, связанных с культурной идентичностью.

Военные корабли. Флаг России также можно увидеть на военных кораблях и судах Российской Федерации.

Торговля и бизнес. На международных выставках и ярмарках российские компании могут использовать флаг, чтобы представить свою страну.


Почему у каждого города РФ есть свой флаг или герб


Фото: iStock/Fotokot197

Каждый город в России имеет свой флаг и герб, которые служат важными символами местной идентичности и истории. Каждый город имеет свою уникальную историю, культуру и традиции. Флаг и герб помогают сохранить и подчеркнуть эту индивидуальность.

Кроме того наличие флага и герба придает городу официальный статус и подчеркивает его важность в рамках административного деления страны. В России использование гербов и флагов регулируется законодательством, что обеспечивает единообразие и соблюдение правил.

Как флаг России используют в культуре


В культуре флаг России выступает как воплощение национальной самобытности и чувства гордости. Он олицетворяет богатое историческое прошлое и культурное достояние страны. На различных массовых мероприятиях, будь то спортивные состязания, музыкальные фестивали или национальные торжества, флаг служит общим символом принадлежности к России.

В сфере международных отношений флаг играет важную роль. Например, на Олимпийских играх он олицетворяет мощь и спортивное искусство, а на международных встречах и форумах позволяет выразить национальную идентичность и обозначить позицию государства по определённым вопросам.

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В Подмосковье за год приставы взыскали с алиментщиков более 3,6 млрд рублей
28 января 2025, 11:29

Андрей Тагаев (фото: пресс-служба ГУ ФССП по МО)

Алименты на сумму более 3,6 млрд рублей взыскали в должников судебные приставы Московской области в 2024 году, по сравнению с предыдущим годом объём взысканий увеличился более чем на 830 млн рублей. Об этом рассказал в интервью «Радио 1» руководитель подмосковного главка ФССП — главный судебный пристава региона Андрей Тагаев.
«Отстаивание интересов несовершеннолетних является одним из основных направлений деятельности Службы судебных приставов. По итогам работы за 2024 год доля исполнительных производств, в рамках которых реализованы права на получение алиментов, составила 93,54%. Судебные приставы Московской области взыскали алименты на сумму свыше 3,6 млрд рублей, что на 835 млн рублей больше, чем в 2023 году», — сказал Андрей Тагаев.
Он также сообщил, что в минувшем году дознаватели областного главка ФССП возбудили 1202 уголовных дела за неуплату алиментов.

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#фссп
#приставы
#алименты
#московская область
#подмосковье
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Подмосковным должникам напомнили о праве на сохранение прожиточного минимума
28 января 2025, 11:13

Фото: istockphoto.com/ArtemSam

Граждане России, у которых взыскивают деньги в рамках исполнительных производств, в ряде случаев имеют право оставить себе прожиточный минимум или даже повышенную сумму, сообщает пресс-служба подмосковного главка ФССП.
Для того, чтобы оставить деньги неприкосновенными от взыскания, должник должен написать соответствующее заявление. Его можно подать онлайн — через портал госуслуг или через сервис подачи ходатайств ФССП России. Кроме того, можно лично обратиться в то подразделение судебных приставов, где ведётся исполнительное производство.

«В 2024 году в Московской области право должников на ежемесячное сохранение прожиточного минимума было реализовано по 16657 поступившим заявлениям, сохранение прожиточного минимума обеспечено в рамках 20582 исполнительных производств», — отметил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев.
Сумма, остающаяся в распоряжении должника, может быть увеличена, если у должника есть дети или родственник-инвалид. Для этого следует подать соответствующее заявление в суд.

При этом сохранить за собой прожиточный минимум могут не все должники. Эта опция недоступна при выплатах алиментов, при возмещении вреда, причинённого здоровью и в связи со смертью кормильца, а также при возмещении ущерба, причинённого преступлением.

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#приставы
#фссп
#прожиточный минимум
#московская область
#подмосковье
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«Интерес к себе»: Диетолог раскрыл, какая пища выбивает человека из равновесия
Диетолог Фил: деление на полезную и неполезную еду выбивает из равновесия
28 января 2025, 10:57

Фото: iStock / nensuria

Что является полезным и неполезным в рационе, и как оно влияет на наш организм — вопросы, которые, кажется, остаются без точного ответа.
Врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Доктор Фил в беседе с «Радио 1» заявил, что периодически стоит отказываться от некоторой пищи, чтобы изучать себя.

«Из любви к себе можно временами устраивать детокс: как я буду реагировать, если исключу… Это бесконечный интерес к себе. Например, стоит на две недели отказаться от шоколада, и вся придуманная зависимость улетучивается, как слезы под дождем», — сказал эксперт.

Он добавил, что еда не является лечением болезней, а служит дополнительным элементом в глобальном значении здорового образа жизни.

«Прийти в магазин, взять столько, сколько нужно — не обжираться и не голодать. Это гармония с самим с собой. А деление на полезное и неполезное выбивает человека из равновесия», — сообщил Доктор Фил.

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#питание
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В Подмосковье запустили комплексную онлайн-услугу для военных ветеранов
28 января 2025, 10:30

Фото: istockphoto.com/dusanpetkovic

Комплексная онлайн-услуга для ветеранов военной службы появилась на госпортале Московской области, она объединяет четыре опции, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Комплексная услуга — это когда житель подает только одно заявление и автоматом получает несколько услуг. (…) Теперь благодаря комплексу ветераны военной службы могут оформить компенсации и выплаты быстрее и проще», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
В рамках новой комплексной услуги «Ветеран военной службы» пользователь областного портала может оформить ежемесячную денежную выплату, компенсацию расходов на ЖКУ и за домашний телефон, а также соцкарту жителя.

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#цифровизация
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«Возраст не причина для отказа от идеального тела»: Канделаки делится секретами стройности
Тина Канделаки продемонстрировала результат своих тренировок
28 января 2025, 10:04

Фото: iStock/champpixs

Бывшая ведущая телешоу «Самый умный» Тина Канделаки продолжает вдохновлять своих поклонников на здоровый образ жизни и поддержание физической формы. Об этом пишет «‎Voice».
Директор канала ТНТ активно демонстрирует свои тренировки в зале, посещая его каждый день и подчеркивая важность системного подхода к фитнесу.

На днях Тина опубликовала в своем блоге впечатляющее видео, в котором она предстала в розовом спортивном костюме — кроп-топе и обтягивающих шортах. Звезда с гордостью показала свой рельефный живот.

«Мать троих детей при желании может не делать липосакцию», — отметила она.

По мнению Канделаки, возраст не является препятствием для достижения стройного тела.

«Вещи — это не роскошь. Роскошь — это чистая красивая кожа, подтянутое тело, стабильный эмоциональный фон», — подчеркнула звезда.

Кроме того, Тина ответила на вопрос о том, как ей удается обходиться без алкоголя. Она рассказала, что долгое время воздерживается от спиртных напитков и не употребляет фаст-фуд или вредную пищу. При этом строгих диет она не придерживается, полагаясь на спорт и правильное питание.

Канделаки также поделилась своими тренировочными секретами, рекомендуя систему высокоинтенсивных коротких тренировок, которые включают простые упражнения с собственным весом. Она советует выполнять их многократно с максимальным усилием, чтобы достичь желаемых результатов.

Тина Канделаки продолжает вдохновлять своих поклонников на здоровый образ жизни и демонстрирует, что возраст — это всего лишь цифра, когда речь идет о поддержании физической формы.

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#спорт
#питание
#возраст
#тренировки
#кожа
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Загруженность дорог Подмосковья утром 28 января составила четыре балла
28 января 2025, 10:04

Фото: iStock/champpixs

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 28 января, составила четыре балла по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом фиксируются в сторону столицы фиксируются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало 919 тысяч машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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