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«Интерес к себе»: Диетолог раскрыл, какая пища выбивает человека из равновесия

Диетолог Фил: деление на полезную и неполезную еду выбивает из равновесия
Фото: iStock / nensuria

Фото: iStock / nensuria

Что является полезным и неполезным в рационе, и как оно влияет на наш организм — вопросы, которые, кажется, остаются без точного ответа.
Врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Доктор Фил в беседе с «Радио 1» заявил, что периодически стоит отказываться от некоторой пищи, чтобы изучать себя.

«Из любви к себе можно временами устраивать детокс: как я буду реагировать, если исключу… Это бесконечный интерес к себе. Например, стоит на две недели отказаться от шоколада, и вся придуманная зависимость улетучивается, как слезы под дождем», — сказал эксперт.



Он добавил, что еда не является лечением болезней, а служит дополнительным элементом в глобальном значении здорового образа жизни.

«Прийти в магазин, взять столько, сколько нужно — не обжираться и не голодать. Это гармония с самим с собой. А деление на полезное и неполезное выбивает человека из равновесия», — сообщил Доктор Фил.

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#диета
#питание
В Подмосковье запустили комплексную онлайн-услугу для военных ветеранов
28 января 2025, 10:30

Фото: istockphoto.com/dusanpetkovic

Комплексная онлайн-услуга для ветеранов военной службы появилась на госпортале Московской области, она объединяет четыре опции, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Комплексная услуга — это когда житель подает только одно заявление и автоматом получает несколько услуг. (…) Теперь благодаря комплексу ветераны военной службы могут оформить компенсации и выплаты быстрее и проще», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
В рамках новой комплексной услуги «Ветеран военной службы» пользователь областного портала может оформить ежемесячную денежную выплату, компенсацию расходов на ЖКУ и за домашний телефон, а также соцкарту жителя.

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#подмосковье
#московская область
#цифровизация
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«Возраст не причина для отказа от идеального тела»: Канделаки делится секретами стройности
Тина Канделаки продемонстрировала результат своих тренировок
28 января 2025, 10:04

Фото: iStock/champpixs

Бывшая ведущая телешоу «Самый умный» Тина Канделаки продолжает вдохновлять своих поклонников на здоровый образ жизни и поддержание физической формы. Об этом пишет «‎Voice».
Директор канала ТНТ активно демонстрирует свои тренировки в зале, посещая его каждый день и подчеркивая важность системного подхода к фитнесу.

На днях Тина опубликовала в своем блоге впечатляющее видео, в котором она предстала в розовом спортивном костюме — кроп-топе и обтягивающих шортах. Звезда с гордостью показала свой рельефный живот.

«Мать троих детей при желании может не делать липосакцию», — отметила она.

По мнению Канделаки, возраст не является препятствием для достижения стройного тела.

«Вещи — это не роскошь. Роскошь — это чистая красивая кожа, подтянутое тело, стабильный эмоциональный фон», — подчеркнула звезда.

Кроме того, Тина ответила на вопрос о том, как ей удается обходиться без алкоголя. Она рассказала, что долгое время воздерживается от спиртных напитков и не употребляет фаст-фуд или вредную пищу. При этом строгих диет она не придерживается, полагаясь на спорт и правильное питание.

Канделаки также поделилась своими тренировочными секретами, рекомендуя систему высокоинтенсивных коротких тренировок, которые включают простые упражнения с собственным весом. Она советует выполнять их многократно с максимальным усилием, чтобы достичь желаемых результатов.

Тина Канделаки продолжает вдохновлять своих поклонников на здоровый образ жизни и демонстрирует, что возраст — это всего лишь цифра, когда речь идет о поддержании физической формы.

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#спорт
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#тренировки
#кожа
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Загруженность дорог Подмосковья утром 28 января составила четыре балла
28 января 2025, 10:04

Фото: iStock/champpixs

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 28 января, составила четыре балла по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом фиксируются в сторону столицы фиксируются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало 919 тысяч машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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В ЖК «Римский» Ленинского округа поставили на кадастр дом со встроенной стоянкой
28 января 2025, 09:50

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Многоквартирный жилой дом со встроенной автостоянкой, возведённый в ЖК «Римский» на территории посёлка Развилка Ленинского городского округа, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Теперь владельцы квартир в новостройке могут оформить право собственности, зарегистрироваться на этой жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в детсады и школы», — говорится в сообщении.
Новый дом представляет из себя здание переменной этажности — от 10 до 18 этажей, его общая площадь составляет более 3,1 тыс. квадратных метров. На двух подземных этажах находится 676 кладовых, а на первом этаже находятся помещения под различные коммерческие объекты — магазины, кафе, аптеки и пр. Кроме того, планируется открыть поликлиники на 100 и 90 посещений за смену.

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#мкд
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С 1 по 28 февраля изменится расписание МЦД-3 Ленинградского направления ОЖД
28 января 2025, 09:17

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В период с 1 по 28 февраля 2025 года в связи с реконструкцией контактной сети на станции «Зеленоград-Крюково» Октябрьской железной дороги и ремонтными работами на участке «Люберцы — Быково» Московской железной дороги изменится расписание движения поездов МЦД-3, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
Расписание движения некоторых пригородных поездов на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково МЦД-3 будет изменено, а некоторые поезда будут отменены.

Информация об изменениях в расписании движения пригородных поездов доступна на информационных стендах станций, обслуживаемых АО «МТ ППК», а также на веб-сайте компании в разделе «Пассажирам». Актуальное расписание и возможность купить билеты представлены в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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У экс-менеджера «Газпрома» Алексея Митюшова конфискуют заводы в России
28 января 2025, 09:13

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Бывший менеджер ПАО «Газпром» Алексей Митюшов может лишиться 100% акций или долей в принадлежащих ему компаниях. С требованием конфискации имущества бизнесмена в доход государства выступила Генеральная прокуратура РФ.
Все восемь фирм обслуживали деятельность одного из крупнейших предприятий отрасли химической промышленности в Башкортостане — ООО «Газпром нефтехим Салават», сообщает «Коммерсант». Как установило надзорное ведомство, их бенефициаром является бывший глава «Газпром энерго» Алексей Митюшов. В 2023 году он был объявлен в розыск в связи с обвинением в хищении средств дочерней компании транснациональной корпорации.

Как утверждает истец (заместитель генпрокурора Игорь Ткачёв), обвиняемый, будучи гражданином Литвы и имея вид на жительство в Испании, фактически установил «иностранный контроль» над предприятиями, имеющими для страны стратегическое значение.

Прокуратура затрудняется подсчитать, сколько денег мог получить Митюшов через приобретённые у «Газпрома» конторы. Активы, например, одного только «Корпоративного центра» составляют около 35 миллиардов рублей. А сумма госконтрактов «Салаватнефтехимремстрой» превышает 23 миллиарда рублей. Напомним, всего этих компаний восемь.

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#прокуратура
#розыск
#газпром
#контроль
#страны
#компании
#активы
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Bloomberg: на фоне данных о стартапе DeepSeek акции Nvidia упали на 10 %
28 января 2025, 08:21

Фото: iStock/lersan8910

Фьючерсы на американские индексы Nasdaq 100 и SP 500, а также акции технологических компаний в ряде стран значительно снизились после того, как китайский стартап DeepSeek представил свою модель искусственного интеллекта (ИИ), разработанную с минимальными затратами и обладающую мощностью, сопоставимой с ChatGPT. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации агентства, экономическая эффективность новой модели DeepSeek, работающей на менее продвинутых чипах, поставила под сомнение технологическое доминирование США и вызвала вопросы о высоких оценках таких компаний, как Nvidia. Акции Nvidia обрушились на 10% в премаркете и продолжили падение до 13% в момент написания материала.

«DeepSeek демонстрирует, что мощные модели ИИ можно разрабатывать с меньшими затратами», — отметил управляющий директор Union Bancaire Privee Вей-Серн Линг.

Он подчеркнул, что это может подорвать инвестиционную привлекательность всей цепочки поставок ИИ. Главный инвестиционный стратег Saxo Markets Чару Чанана добавил, что текущие события служат напоминанием, что доминирование в сфере ИИ не является гарантированным.

Таким образом, выход на рынок нового игрока из Китая стал значимым сигналом для инвесторов и экспертов, вызывая опасения по поводу устойчивости позиций американских технологических гигантов.

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#подмосковье
#акции
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Россияне смогут забрать все пенсионные накопления в 2025 году
Гаврилов: пенсионные накопления можно забрать разом, если их меньше 412 тыс руб
28 января 2025, 07:13

Фото: iStock/spaxiax

В 2025 году россияне смогут разово получить всю сумму пенсионных накоплений, если она составляет менее 412 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
Для этого нужно подать заявление через портал Госуслуги или в офисах Соцфонда и НПФ. Если накопления превышают эту сумму, будут назначены ежемесячные выплаты, размер которых рассчитывается индивидуально, исходя из общего объема накоплений и ожидаемого периода выплат в 22,5 года.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов подчеркнул важность проверки наличия накоплений и правильности учета трудового стажа для избежания ошибок и отказов в начислении. В случае отказа можно запросить разъяснение и при необходимости подать претензию. Накопления могут быть унаследованы ближайшими родственниками в случае смерти пенсионера.

С 1 февраля 2025 года размер более 40 различных социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%. Это решение уже было утверждено правительством. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#госуслуги
#портал
#пенсия
#накопления
#депутат
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Стали известны шансы Ефремова на УДО
Бывший адвокат Ефремова Алешкин заявил о высоких шансах актера на УДО
28 января 2025, 00:00

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

У актера Михаила Ефремова есть высокие шансы на условно-досрочное освобождение, заявил его бывший адвокат Андрей Алешкин в беседе с NEWS.ru. Он подчеркнул, что актеру не нужно бояться отказов, а наоборот стараться всеми силами выйти по УДО.
«Я считаю, что очень большие шансы у Ефремова выйти. Не надо бояться ошибок, бояться отказов. Я бы боялся бездействия. Надо подбодрить Михаила Олеговича, чтобы он набрался сил, посмотрел правосудию еще раз в глаза и, несмотря на любое решение суда, пытался выйти и вернуться к детям, к творчеству», — отметил адвокат.
Алешкин добавил, что у Ефремова также есть все шансы на возвращение в кино, так как он — талантливый актер. Адвокат также подчеркнул, что готов сотрудничать с ним, чтобы помочь поскорее выйти по УДО.

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#михаил ефремов
#продюсер
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