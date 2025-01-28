«Интерес к себе»: Диетолог раскрыл, какая пища выбивает человека из равновесия

Фото: iStock / nensuria
Что является полезным и неполезным в рационе, и как оно влияет на наш организм — вопросы, которые, кажется, остаются без точного ответа.
Врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Доктор Фил в беседе с «Радио 1» заявил, что периодически стоит отказываться от некоторой пищи, чтобы изучать себя.
Он добавил, что еда не является лечением болезней, а служит дополнительным элементом в глобальном значении здорового образа жизни.
Читайте также:
Врач объяснил, какая рыба снижает риск инсульта и инфаркта
Диетолог перечислила напитки, обязательные для включения в рацион
Врач раскрыла, может ли недосып привести к летальному исходу
«Из любви к себе можно временами устраивать детокс: как я буду реагировать, если исключу… Это бесконечный интерес к себе. Например, стоит на две недели отказаться от шоколада, и вся придуманная зависимость улетучивается, как слезы под дождем», — сказал эксперт.
Он добавил, что еда не является лечением болезней, а служит дополнительным элементом в глобальном значении здорового образа жизни.
«Прийти в магазин, взять столько, сколько нужно — не обжираться и не голодать. Это гармония с самим с собой. А деление на полезное и неполезное выбивает человека из равновесия», — сообщил Доктор Фил.
Читайте также:
Врач объяснил, какая рыба снижает риск инсульта и инфаркта
Диетолог перечислила напитки, обязательные для включения в рацион
Врач раскрыла, может ли недосып привести к летальному исходу
Анастасия Панченко