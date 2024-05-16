Врач раскрыл взаимосвязь больных зубов и плохой эрекции

В 2025 году из системы высшего образование будет исключена степень бакалавра. Нововведение не будет создавать проблемы уже получившим дипломы этой степени, и тем, кто учится по этим программам сейчас. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский в беседе с ТАСС.