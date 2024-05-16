Врач раскрыл взаимосвязь больных зубов и плохой эрекции

Фото: iStock/stefanamer
Налет на зубах и заболевание десен могут привести к проблемам с эрекцией. Об этом заявил фармацевт Аббас Канани в комментарии для Metro.
По его словам, заболевание десен приводит к развитию глубоких инфекций, что чревато хроническим воспалением. Повреждение клеток и костной ткани негативно сказывается на кровеносных сосудах, в том числе и в половом члене.
Врач пояснил, что в случае повреждения клеток, кровоток нарушается по всему телу, что приводит к эректильной дисфункции.
Канани порекомендовал чистить зубы дважды в день и не пренебрегать зубной нитью. Гигиена полости рта позволит предотвратить ряд серьезных проблем, заключил фармацевт.
Читайте также:
Слёзы и эмоциональная подавленность: Сексолог объяснил истерики после секса
34-летняя женщина рассказала о преимуществах секса с мужчинами в возрасте
В США 61-летняя женщина потеряла зрение после секса
Врач пояснил, что в случае повреждения клеток, кровоток нарушается по всему телу, что приводит к эректильной дисфункции.
Канани порекомендовал чистить зубы дважды в день и не пренебрегать зубной нитью. Гигиена полости рта позволит предотвратить ряд серьезных проблем, заключил фармацевт.
Читайте также:
Слёзы и эмоциональная подавленность: Сексолог объяснил истерики после секса
34-летняя женщина рассказала о преимуществах секса с мужчинами в возрасте
В США 61-летняя женщина потеряла зрение после секса
Анастасия Хохлова