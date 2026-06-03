Врач раскрыла, как избежать зависимостей от соцсетей

03 июня 2026, 17:36

Гастроэнтеролог Сухарева: Из-за зависимости от соцсетей появляется тревога

Фото: iStock/dikushin

Россияне в поисках быстрого дофамина становятся зависимыми от соцсетей, сладостей, компьютерных игр и алкоголя. Об этом сообщила в личном блоге гастроэнтеролог Ольга Сухарева.