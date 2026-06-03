Врач раскрыла, как избежать зависимостей от соцсетей
Россияне в поисках быстрого дофамина становятся зависимыми от соцсетей, сладостей, компьютерных игр и алкоголя. Об этом сообщила в личном блоге гастроэнтеролог Ольга Сухарева.
Медик объяснила, что во время таких занятий мозг стремится найти облегчение в период перегрузки. Тем не менее, быстрый выброс дофамина может быть вреден для организма. После моментального облегчения энергия быстро восстанавливается, возвращается тревога, и возникает потребность в повторении стимула, отметила эксперт.
С другой стороны, медленный дофамин, который считается полезным, получить гораздо сложнее, если нервная система уже истощена, подчеркнула врач. Однако есть приятные способы его достижения. Среди них Сухарева упомянула душ, поездку на машине под музыку, прослушивание любимой песни, две-три минуты активных упражнений, пребывание на солнце, разговор с живым человеком и прогулку вокруг дома с каким-либо напитком.
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