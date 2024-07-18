Врач раскрыла, когда вакцины от СПИДа будут доступны по ОМС

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Американские ученые создали вакцину «ленакапивара», которая полностью защищает от ВИЧ. Об этом пишет Telegram-канал NEWS.ru. Препарат успешно прошел финальную стадию испытаний и доказал стопроцентную эффективность инъекции.
Известно, что для полной защиты от ВИЧ хватит двух уколов в год. Стоит такая инъекция 1 864 965 рублей.
Старший научный сотрудник Федерального центра СПИДа Наталья Ладная в беседе с «Радио 1» сообщила, что такой препарат не является сенсацией.
По ее словам, разработанный препарат также является лекарством от СПИДа, потому что терапевтический процесс одинаковый.
Она добавила, что по такой высокой цене препараты не могут быть доступны по ОМС, однако все меняется: вакцины устаревают и падают в стоимости.
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Старший научный сотрудник Федерального центра СПИДа Наталья Ладная в беседе с «Радио 1» сообщила, что такой препарат не является сенсацией.
«Таких препаратов много, и они очень эффективные, а это раздутая новость. Он новый — да, но подобных больше 30. Этот «ленакапивара», действительно, удобный в плане введения раз в полгода, но есть и другие, поэтому это, честно говоря, не сенсация», — сказала эксперт.
По ее словам, разработанный препарат также является лекарством от СПИДа, потому что терапевтический процесс одинаковый.
«СПИД — это ведь поздняя стадия ВИЧ. Лечение ВИЧ-инфекции предотвращает развитие СПИДа, а если он уже развился, то позволяет вернуть человека к нормальной жизни», — поделилась специалист.
Она добавила, что по такой высокой цене препараты не могут быть доступны по ОМС, однако все меняется: вакцины устаревают и падают в стоимости.
«Устаревшие препараты сейчас стоят очень дешево, но на новые препараты такая цена, потому что, конечно, фирмы хотят получить большой доход», — заключила Наталья Ладная.
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Анастасия Бондарева