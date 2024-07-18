Врач раскрыла, когда вакцины от СПИДа будут доступны по ОМС

Блочно-модульную котельную мощностью 2,5 МВт построят в деревне Павловское городского округа Луховицы, работы должны завершить в 2026 году. Сейчас подряд на строительство выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.