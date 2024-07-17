Тестирование на ВИЧ в Подмосковье с начала года прошли около 1,5 млн человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти полтора миллиона жителей Московской области прошли тестирование на ВИЧ с начала текущего года, анализ проводится бесплатно и анонимно, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала года в Подмосковье на антитела к ВИЧ было протестировано 1461764 млн человек, что на 212780 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Исследование занимает не более пятнадцати минут и абсолютно безболезненно», — рассказал главврач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин.Он подчеркнул, что раннее выявление заболевания и назначение адекватной терапии сохраняют качество и продолжительность жизни.
Сдать анализ на ВИЧ жители Подмосковья могут в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлиниках либо в ходе выездов мобильных медкомплексов.
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