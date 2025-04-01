Диетолог рассказала, какие продукты могут раздражать слизистую желудка

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Здоровое, сбалансированное питание — это верный путь к нормальной работе органов пищеварения. Специалисты утверждают, что заболевания ЖКТ требуют особого питания.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» сообщила, что когда есть проблемы с ЖКТ, стоит тщательнее выбирать продукты питания, потому что организм работает не так, как ему полагалось, и нужна корректировка.
Также, по ее словам, температурный режим пищи может оказать влияние на поврежденную слизистую.
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«Часто бывают повреждения, тогда любое механическое воздействие грубой еды с большим количеством полезной, как мы знаем, клетчатки может оказывать раздражительное воздействие. И, соответственно, когда всё это проходит по поврежденной слизистой, ситуация обостряется. Также может быть химическое воздействие какое-либо: например, лук или чеснок полейте кислым, тогда почувствуете ту боль, которую испытывает желудок», —объяснила эксперт.
Также, по ее словам, температурный режим пищи может оказать влияние на поврежденную слизистую.
«Холодная будет вызывать некий спазм. И также еда должна быть не перченой, не сильно соленой — почти нейтральной и измельченной, без грубых пищевых волокон», — сказала диетолог.
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Анастасия Панченко