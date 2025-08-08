Врач раскрыла, о какой патологии сигнализирует желание грызть лед
Необычные вкусовые пристрастия могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. Например, тяга к льду, известная как пагофагия, может указывать на дефицит железа. Врач-эксперт Екатерина Кашух объясняет, что это состояние часто встречается у взрослых, которые любят грызть лед или есть снежок, приводит ее слова издание «Известия».
Пикацизм — расстройство пищевого поведения, при котором люди едят несъедобные вещи. Одной из причин его возникновения является железодефицитная анемия. Хотя точный механизм этого состояния не изучен, предполагается, что дефицит железа может вызывать тягу к определенным веществам или ярким ощущениям. Кашух рекомендует сдать анализы на уровень гемоглобина и железа при появлении необычных пристрастий. Если результаты покажут отклонения, необходимо обратиться к врачу для назначения лечения. Избыток железа может быть опасен, поэтому самолечение не рекомендуется.
Недуг может сочетаться с другими нарушениями пищевого поведения и психическими расстройствами. Важно обратиться к специалисту, если наблюдаются изменения в поведении, такие как замкнутость или раздражительность.
