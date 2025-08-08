Врач раскрыла, о какой патологии сигнализирует желание грызть лед

08 августа 2025, 15:30

Врач Кашух: мозг чувствует потребность в необычных вкусах при недостатке железа

Фото: istockphoto / Volha Rahalskaya

Необычные вкусовые пристрастия могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. Например, тяга к льду, известная как пагофагия, может указывать на дефицит железа. Врач-эксперт Екатерина Кашух объясняет, что это состояние часто встречается у взрослых, которые любят грызть лед или есть снежок, приводит ее слова издание «Известия».