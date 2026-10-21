Терапевт предупредила женщин о симптомах инфаркта

21 октября 2026, 10:28

Терапевт Ариф: Одышка и тошнота могут говорить об инфаркте у женщин

Фото: iStock/Farknot_Architect

Терапевт, гинеколог Нигат Ариф предупредила о симптомах инфаркта, которые часто игнорируют женщины. Об этом пишет издание Mirror.