Терапевт предупредила женщин о симптомах инфаркта
Терапевт, гинеколог Нигат Ариф предупредила о симптомах инфаркта, которые часто игнорируют женщины. Об этом пишет издание Mirror.
По словам специалиста, у женщин признаки инфаркта могут быть неочевидными. К ним относятся необъяснимая одышка, постоянная тошнота, тупая боль, распространяющаяся в спину, между лопатками и в челюсть. Также об инфаркте свидетельствуют странная тревога и симптомы, напоминающие грипп, добавила она.
Ариф подчеркнула, что женщины должны прислушиваться к своему организму и при любых подозрениях на неполадки в здоровье обращаться к специалисту. Согласно мнению гинеколога, они умирают от сердечного приступа в два раза чаще, чем мужчины того же возраста. Это происходит не из-за слабости сердца, а из-за того, что женщины не обращают внимания на симптомы и игнорируют их, пояснила терапевт.
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